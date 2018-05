Sjov i gaden og klovneri i butikken hos Mødrehjælpen

I butikken i Ulfeldtsgård serveres hjemmebagte boller, saft og kagemand til alle. Og i tidsrummet mellem kl. 11.00-13.00 vil man kunne møde klovnen Nanna. Her vil alle børn kunne få en sjov oplevelse. I butikken er der ligeledes masser af gode tilbud, og mulighed for at vinde flotte sponsor gaver.

"Vi ønsker, at sige tak for den store opbakning vi har mødt det første år - både fra kunder, virksomheder og organisationer som har støttes os med mange forskellige donationer, og naturligvis til de familier, der donerer tøj i str. 50-140 - fra 0 måneder til 10 år - legetøj og udstyr til os. Uden et stærkt korps af frivillige, er det ikke muligt at gøre alt dette. Tak til dem. Vi har altid brug for frivillige der har lyst til at indgå i vores fællesskab, og som har lyst til at være med til at gøre en forskel for børnefamilier i Køge og omegn", siger Charlotte Malmroes.