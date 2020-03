Send til din ven. X Artiklen: Sjællandsserien og Serie 1 udvides med fire hold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sjællandsserien og Serie 1 udvides med fire hold

LørdagsAvisen - 22. marts 2020 kl. 13:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På baggrund af en proces, der blev igangsat på delegeretmødet i 2019, udvides DBU Sjællands to bedste rækker, Sjællandsserien og Serie 1 fra sæsonen 20/21, til fra idag respektivt at indeholde 24 hold til fra sommeren 2020 at indeholde 28 hold.

Som nævnt i bestyrelsens beretning under delegeretmødet her i januar 2020, så vil Sjællandsserien og Serie 1 blive udvidet med hver fire hold i sæsonen 2020-2021.

Det er konsekvensen af en bestyrelsesbeslutning, der startede som forslag fra tre klubber ved delegeretmødet 2019, og som siden blev viderebehandlet i en arbejdsgruppe og til sidst vedtaget af DBU Sjællands bestyrelse.

Forslaget om at ændre antallet af hold i Sjællandsserien og Serie 1, blev stillet af de tre klubber, Haslev FC, Ringsted IF samt Gørslev IF, ved delegeretmødet 2019, og medførte, at der umiddelbart efter blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle kigge på, hvordan dette kunne lade sig gøre.

En arbejdsgruppe blev nedsat og på baggrund af en indstilling fra arbejdsgruppen, vedtog DBU Sjællands bestyrelse på bestyrelsesmødet den 12. juni 2019, at arbejdsgruppens indstilling skulle føres ud i livet, med effektuering fra den kommende sæson 20/21 der starter op i august måned.

Det betyder at efter afslutningen af den igangværende sæson 19/20, vil Serie 1 blive udvidet fra i dag at indeholde 2 puljer af 12 hold, altså i alt 24 hold, til at indeholde 28 hold, altså 2 puljer med 14 hold i hver.

Det samme gør sig gældende i Sjællandsserien, DBU Sjællands højest-rangerende herre senior række, hvor man ligeledes går fra 24 hold fordelt på 2 puljer, til 28 hold fordelt på 2 puljer.

Det får selvfølgelig konsekvenser for op- og nedrykningstilfælde, som kan findes på dbusjaelland.dk. Men kort sagt vil flere hold rykke op og færre hold rykke ned, når sæsonen 19/20 er slut til juni.

Derudover er konsekvensen selvsagt, at fra sæsonen 20/21 vil hold der spiller i Serie 1 og Sjællandsserien opleve, at turneringen bliver længere, og der vil være flere kampe pr. hold.

Man kan desuden læse mere om det rent praktiske, som altid, i DBU Sjællands turneringsbestemmelser for 11:11, på dbusjaelland.dk.

Forårssæson den 4. april

De to lokale rækker har - såfremt DBU Sjælland giver grønt lys til klubberne kan genoptage deres aktiviteter - premiere på forårssæsonen i den første uge af april.

I Sjællandsserien mødes Gørslev IF og Køge BK lørdag den 4. april kl. 11.00.

I Serie 1, kreds 2 er de lokale klubber involveret i følgende kampe lørdag den 4. april:

Torsdag den 2. april kl. 19.15 Herfølge BK mod Holbæk United og kl. 13.00 IF Frem Bjæverskov mod Solrød FC.pm