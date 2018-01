Silja Okking kan opleves i flere omgange ved årets Kyndelmisse i Køge.

Silja Okking synger lyset frem i Køge

LørdagsAvisen - 31. januar 2018 kl. 09:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Traditionen tro bliver lysets tilbagekommen fejret ved Kyndelmisse Køge Kulturnat. Kom til åbningsceremonien for Køge Kulturnat 2. februar klokken 17.45 på Kulturtorvet. Her har du mulighed for at synge lyset frem med Silja Okking kendt fra Ramasjang.

Åbningsceremonien er startskuddet for hele Kyndelmissen. Her skal lyset synges frem og det kommer Silja Okking fra Ramasjang og hjælper os med. Så tag familien under armen og oplev det nye rådhus til en LYSlevende bygning. Arrangementet er sponsoreret af Køge Kyst og finder sted på Kulturtorvet (mellem Teaterbygningen og biografen) fra klokken 17.45 til 18.15.

Til ceremonien vil formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Ladegaard Bork holde tale, hvor årets vindere af Kulturnattens plakatkonkurrence vil blive afsløret.

Silja Okking vil også være at finde på KØS - Museum for kunst i det offentlige rum klokken 18.30. Her står den på sang og dans, og man kan også lytte til Siljas sjove røverhistorier. Det sker i samarbejde med Benjamin Koppel på saxofon og Kasper Jolin på guitar.

For at deltage i Kyndelmisse Køge Kulturnat skal du købe et kyndelmissearmbånd til 30 kr. Børn til og med 3 år er gratis. Armbåndet giver adgang til alle aktiviteter på aftenen. Du skal dog være opmærksom på, at visse steder kræver en ekstra billet. Du kan købe kyndelmissearmbåndet allerede nu hos VisitKøge, Vestergade 1. På selve aftenen sælges armbåndet også ved de fleste arrangementer og hos VisitKøge helt til kl. 20.00.