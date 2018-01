Else Marie Christoffersen stopper med udgangen af måneden efter mere end 20 års frivillig hjælper i Mission Afrika i Køge.

Siger farvel efter 20 år som frivillig hjælper

LørdagsAvisen - 17. januar 2018

Efter mere end 20 år som frivillig hjælper i genbrugsbutikken Mission Afrika, Brogade 7 i Køge, siger Else Marie Christoffersen ved månedens udgang farvel og trækker sig tilbage.

"Jeg har været og er stadig glad for at være her, men jeg har valgt at stoppe fordi jeg ikke længere kan yde det jeg selv gerne vil. Derfor stopper jeg mens legen er god", fortæller Else Marie Christoffersen til LørdagsAvisen.

"Der er mange praktiske ting at gøre. Og man skulle jo gerne selv være tilfreds med det man har ydet når man kommer hjem", siger Else Marie Christoffersen videre.

Else Marie Christoffersen startede i genbrugsbutikken for 20 og et halvt år siden, da butikken hed Sudan Genbrug og havde til huse i Jernstøbergården i Vestergade 29. Det var et år efter at butikken var åbnet. Senere flyttede den til lokaler i Vestergade 19, inden man for ca. fire år siden rykkede ind i de gamle Netto butikslokaler i Oluf Jensens gård i Brogade 7 i Køge.

"Vi er meget glade for at være i disse lokaler, der egner sig perfekt til en butik som vores", siger Else Marie Christoffersen der er én blandt ca. 20 frivillige hjælpere i Mission Afrika i Køge.

"Vi arbejder hele tiden sammen i hold to og to. F.eks. arbejder jeg hver fredag på holdet fra kl. 10.00-13.30 hvorefter vi afløses af et hold der kører fredagen færdig til lukketid. Så det er ikke alle medarbejdere vi kender", siger Else Marie Christoffersen, der iøvrigt fylder 80 år fredag den 19. januar.

Else Marie Christoffersen kom til Køge i 1969 hvor hun arbejdede som hjemmehjælper. Men som 50 årig kom hun ud for en skade som betød at hun måtte trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

"Så det er fint, at jeg nu i over 20 år har haft mit frivillige arbejde i Mission Afrika at se frem til hver uge, siger hun.

Men fredag den 26. januar er det sidste arbejdsdag.

Og det har hendes kolleger i genbrugsbutikken valgt at markere med reception fra kl. 11.00-17.30, hvor det er muligt for kunder, samarbejdspartnere og venner af huset at kigge forbi og sige tak til Else Marie Christoffersen for en kæmpe stor uegennyttig indsats gennem to årtier.

Bredtfavnende projekter

Mission Afrika samarbejder med partnere i Afrika og Danmark om flere end 70 kirkelige og sociale projekter.

Projekterne favner bredt inden for sundhed, undervisning, kapacitetsopbygning, udveksling, forkyndelse, gadebørn, landsbyudvikling og radio/TV.

I genbrugsbutikken sælges mange rigtigt gode ting fra tøj, sko, møbler, bøger, legetøj, billeder o.s.v. og butikken modtager dagligt mange gode ting som efterfølgende sorteres, prissættes og stilles ud i butikken.

"Vi kan bruge alt, så ligger du inde med ting du ikke selv benytter mere, så modtager vi meget gerne effekterne", slutter Else Marie Christoffersen.