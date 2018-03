Sidste hjemmekamp bliver en svær test for Køge Håndbold

Oprykningen til 1. division er for længst sikret, men mon ikke Køge Håndbold-spillerne gerne vil fortsætte deres status som ubesejrede resten af sæsonen og samtidig sige stor tak for støtten til hjemmepublikummet med en stærk indsats...

Der venter dog næppe en nem opgave mod Hvidovre, der ligger under nedrykningsstregen og har desperat brug for point for at blive i rækken. Desuden er Hvidovre faktisk det eneste mandskab, der har formået at tage point fra det ellers så suveræne Køgehold i denne sæson. Køge har vundet 20 kampe og spillet en enkelt uafgjort indtil videre i sæsonen, og den uafgjorte kamp var mod netop Hvidovre, der tilbage i december sidste år holdt Køge Håndbold nede på blot 17 scoringer, hvilket er imponerende i en sæson, hvor Køge i snit har scoret knap 30 mål pr. kamp.