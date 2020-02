Sidetrackers kan opleves i Hugo's Kælder

Sidetrackers' album "Live in the Studio" blev nomineret i kategorien "Årets Danske Bluesudgivelse" ved Danish Music Awards Blues 2019.

De er ikke bange for indimellem at gå til kanten af konventionerne og syre ud med wah-wah-pedalen i sving eller kaste sig ud i et melodisk instrumentalnummer.