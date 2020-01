Se billedserie Alle vinderne blev fejret på Tapperiet. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Se billederne af alle vinderne: Flot hyldest til Køges erhvervsliv

Med små, fine tapas, lækre kager, bobler, balloner og konfetti var der lagt op til en festlig eftermiddag på Tapperiet, da 265 erhvervsfolk fra hele Køge-området var samlet til Nytårskur 2020 - made in Køge.

Nytårskuren blev åbnet direktør for Connect Køge Allan Munch, som i sin velkomst fortalte, at det hele handler om mennesker. Dig mig og fællesskabet, og netop det stærke fællesskab er efter direktørens opfattelse kernen til at udfolde Køges super gode potentialer for vækst og udvikling. Under nytårskuren var der derfor sat spot på fællesskabet - her var rig mulighed for, at gæsterne kunne netværke på kryds og tværs, mens der blev serveret lækkerier.

Dernæst kom borgmester Marie Stærke på og berettede om Køges vækst, og at Tapperiet kunne have været så meget andet. Men politiske kræfter valgte helt rigtigt med at holde stedet til musik- og ungeliv, her midt i Køge Køst - og ikke mindst takkede Marie Stærke alle Køgevirksomhederne for deres flotte indsats.

Vinderne af priserne Under nytårskuren blev der uddelt i alt fem priser, hvor der til hver pris var tre nominerede. Vinderne af priserne blev:

I Love My job prisen gik til Helle Schubert fra One Decision A/S med begrundelsen: "Helle er en super kollega - hun har altid firmaets ryg og bringer god energi til kontoret og kunderne".

I Love Køge: HB Køge, Køge Festuge og Herfølge Kleinsmedie A/S

I Love My Job: Lars Hendriksen fra Værftet.biz, Alexander Schou Nielsen fra RiddleHouse og Helle Schubert fra One Decision A/S

I Love My Team: Frivillige instruktører Sædder IF Køge, Campus+ teamet og Team ITC Dagcenter

Iværksætterprisen: Familietestamente, RiddleHouse og YourCompany

I Love Køge prisen gik til Køge Festuge med begrundelsen: "Køge Festuge bygger på et stærkt sammenhold blandt hundredvis af frivillige, der lægger tusindvis af timer og enorme kræfter i at fylde midtbyen med musik og liv hvert år i uge 35".

I Love My Team prisen gik til Campus+ med begrundelsen: "Teamet bag Campus+ er enormt dedikerede - og har på få år formået at gøre uddannelserne i Campus Køge synlige for det lokale erhvervsliv".

Iværksætterprisen som blev uddelt i samarbejde med Sparringspartnerne, gik til YourCompany med begrundelsen: "De er kommet rigtigt godt fra start på en spændende forretningsmodel med både fastansatte rådgivere og et netværk af freelancere over hele landet. De benyttes nu som national ekspert på forebyggelse af svind og tyveri i virksomheder".

Eksportprisen som blev uddelt i samarbejde med Sparringspartnerne, gik til Hans Følsgaard med begrundelsen: "Med salg af teknisk rådgivning har de et godt tag i det skandinaviske marked, og efter deres beslutning om at etablere sig i Tyskland og Kina får deres eksport nu et imponerende skub opad".

Oplæg i topklasse Det blev en fantastisk eftermiddag med velfortjent hyldester til Køge-områdets virksomheder, god stemning og oplæg i topklasse leveret af Jacob Risgaard.

I sit oplæg lagde Jacob Risgaard ikke skjul på, at vejen til succes var benhård. Men med mottoet "vildere" i baghovedet og tre fokusområder, han stadig arbejder ud fra, står han i dag med en succesfuld virksomhed i særklasse.

Erhvervsfonden Connect Køge blev etableret i 2018 og arbejder fokuseret på at styrke erhvervs- og turismeindsatsen ved at skabe netværk, viden og være en aktiv medspiller i virksomhedernes hverdag og udvikling. Connect Køge bidrager også til at vise aktører fra ind- og udland de mange muligheder, der findes i Køge området. Hans tre bud på succes er: Vær synlig - gentag igen og igen og alle steder, hvad du vil. Del ud og giv - hjælp andre, og du får meget mere tilbage. For eksempel donerer Jacob Risgaard og Coolshop ofte til velgørende formål. Og til sidst hold fokus - drøm stort, fasthold dit fokus og lav kun det, du synes er sjovt.

Hele showet blev bundet sammen af konferencier Majbritt Sandberg, som med overskud og sikker hånd sørgede for et godt flow og en god eftermiddag.