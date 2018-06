Opdateret: To biler i frontalt sammenstød

Tirsdag aften stødte to biler frontalt sammen i krydset mellem Slimmingevej og Vordingborgvej ved Algestrup. Klokken var 20.14, da Falck i Lellinge og to ambulancer blev sendt til ulykkesstedet, hvor begge biler havde store skader, og flere personer blev kørt væk med ambulance.

Politiet forklarer, at en 20-årig mand fra Køge havde ført en personbil ad Vordingborgvej mod syd og ifølge vidner med væsentligt højere fart end tilladt.

I krydset ved Slimmingevej kørte en 20-årig mand fra Tureby i en personbil i østlig retning. I krydset ved Vordingborgvej ville han svinge til venstre og kørte ud på Vordingborgvej, da den hurtigtkørende bil på Vordingborgvej kom til syne over en bakketop.

På Vordingborgvej stødte de to biler sammen, men ingen – hverken førere eller passagerer – i bilerne kom til skade, ifølge politiet.

Den 20-årige mand fra Køge blev dog anholdt og sigtet for kørsel i bilen i narkotikapåvirket tilstand. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Begge parter kan forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.