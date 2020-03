Se billederne: Spritsalg bidrager til både fællesskab og klubkasse

Parkeringspladsen lignede dog ikke så meget en markedsplads - snarere indkørslen til en karantænezone - da de frivillige fra Køge Håndbold havde trukket i beskyttelsesdragter og indrettet området, så der var mindst mulig kontakt mellem dem og køberne for ikke at risikere smittespredning.

Og der var godt gang i handlen - både lørdag ved Køge Nord Station og søndag foran Spar Nord i Køge, da de frivillige gentog salget af sprit fra sponsoren RSN. I alt omkring 400 liter blev solgt i løbet af weekenden, og Køge Håndbolds formand, Frederik Ullerup, forventer et salg på omkring det dobbelte i løbet af denne uge, hvor klubbens medlemmer sælger til deres omgangskreds. Prisen for en liter håndsprit er 150 kroner, hvoraf 30 kroner går til Køge Håndbolds arbejde.

"Det er høj kvalitet til rimelige penge, og samtidig har man altså mulighed for at støtte vores klub," siger Frederik Ullerup.

"Det er ingen hemmelighed, at alle er udfordret på økonomien i øjeblikket, og det gælder også idrætsklubber. Der er stadig regninger, der skal betales, og dette salg bidrager godt til driften af klubben i en tid, hvor vi har været nødt til at aflyse både et bankoarrangement og en cykelevent," fortæller Frederik Ullerup, der udover et økonomisk tilskud også ser aktiviteten som en vej til at holde gang i klublivet i en tid, hvor coronaepidemien ellers har begrænset klubbens aktiviteter til et minimum.