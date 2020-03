Se billedserie Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Se billederne: Lang kø fra morgenstunden på genbrugspladsen

LørdagsAvisen - 31. marts 2020 kl. 13:13 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ARGO's genbrugspladser i blandt andet Køge og Bjæverskov lukkede ned i forbindelse med den generelle lukning af det offentlige Danmark 13. marts, men tirsdag i denne uge blev det igen muligt at komme af med haveaffald og andet, der ikke kan være i skraldespanden derhjemme.

Genbrugspladserne åbnede bommene igen tirsdag morgen, og det var et kærkomment tiltag hos mange køgensere at dømme efter den lange kø, der var uden for genbrugspladsen på Tangmosevej fra morgenstunden.

Genåbningen af pladserne gennemføres efter længere tids debat. "Da nedlukningsperioden for den offentlige sektor er forlænget, og der kan opstå udfordringer med affald, der ophobes yderligere i samfundet, har Kommunernes Landsforening ændret anbefalingen på grundlag af en vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed således, at genbrugspladserne kan genåbnes dog med stram adgangsregulering, øget hygiejne og skiltning om afstand m.v.," lyder forklaringen på ARGO's hjemmeside.

ARGO's genbrugspladser holder åbent med normale åbningstider og -dage, men man oplyser, at der dog ikke vil være døgnåbent i den kommende tid. Adgangsreguleringen kan desuden betyde, at man vil kunne opleve kø, når man kommer til genbrugspladsen, som det var tilfældet for de første biler tirsdag morgen.

ARGO anbefaler desuden, at man kun kører på genbrugspladsen, hvis der er et uopsætteligt behov. "Jo færre mennesker på genbrugspladsen, desto mindre er risikoen for smittespredning," lyder argumentationen.