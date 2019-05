Se billederne: Kronprins Frederik indviede ny station

Se billedserie Foto: Martin Rasmussen

LørdagsAvisen - 31. maj 2019 kl. 15:59

Kronprins Frederik fik æren af at fløjte afgangssignalet for premieretoget, der brød det røde bånd på Køge Nord Station præcis klokken 12 fredag 31. maj og dermed åbnede den nye jernbane mellem Ringsted og København.

Det skete foran omkring 1000 indbudte gæster, hvorefter kronprinsen fik en rundvisning på den nye station med en tur gennem det lange rør, der svæver højt over Køge Bugt Motorvejen og dermed forbinder den nye højhastighedsbane med S-banen på den østlige side.

Kronprinsen kom til Køge med det VIP-tog, der kørte fra hovedbanegården i København til Køge Nord Station, men han tog dog videre i bil efter indvielsen.

Banedanmarks administrerende direktør, Per Jacobsen, bød både kronprinsen og resten af gæsterne velkommen til indvielsen af den nye station og bane, som får stor betydning for den offentlige trafik på Sjælland.

"Vi skriver Danmarkshistorie i dag med åbningen af Danmarks første højhastighedsbane efter et af de største jernbaneprojekter i Danmark i de sidste 60 år," sagde han blandt andet.

"Den nye jernbane skal være med til at sikre en mere robust, stabil og pålidelig offentlig trafik. Det er en betydelig udvidelse af kapaciteten, som vil være til gavn for passagererne og binde både Sjælland og resten af Danmark bedre sammen," sagde Per Jacobsen videre, inden han kaldte den nye station for at vartegn for både området og for den grønne mobilitet.

Mette Jorsø (V) var med i den dommerkomité, der i sin tid besluttede sig for det visionære stationsprojekt, som nu er blevet ført ud i livet, og fredag gik hun rundt og glædede sig fuldt ud over det færdige resultat.

"Jeg er simpelthen så glad. Det er blevet lige så godt, som vi havde håbet, da vi valgte dette ud af alle forslagene. Dette projekt er ikke bare en bro - det er et nyt byrum og et vartegn for Køge, og det er allerede blevet verdensberømt," sagde hun om den prisbelønnede bro.

"Det lever i den grad op til det, som vi sad og kiggede på i sin tid. Det eneste, jeg savner lidt, er det lyspanel på sydsiden, der skulle informere bilisterne om transporttiden til København med bil og tog. Det havde lige været prikken over i'et, men jeg håber stadig på, at vi kan få det," sagde Mette Jorsø med et smil.

Klokken lidt over 13 blev den nye station også åbnet for offentligheden, og der var rigtig stort fremmøde fra nysgerrige - både for at se stationen og for at tage del i de mange aktiviteter, som Køge Kommune og Connect Køge havde taget initiativ til. Der var blandt andet arrangeret messe, rundvisninger, familieløb og en række andre aktiviteter. Blandt andet tilbød Lellinge Container & Kran at løfte gæster op i 50 meters højde for at få det helt store overblik over stationsområdet.