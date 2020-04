Se billederne: Indretning af Hal 3 er i fuld gang

Se billedserie Den nye Hal 3 tager form indvendigt i disse uger.

LørdagsAvisen - 03. april 2020 kl. 14:37 Af Martin Rasmussen

Selv om flere udefra kommende forhindringer har givet den nye Hal 3 i Køge Hallerne en lidt forsinket start på tilværelsen, så begynder de ny faciliteter nu for alvor at tage form, og den ny hal ventes at kunne blive taget i brug inden for få måneder.

"Vi, foreningerne i Køgehallerne, har sammen med Køge kommune og Dansk Halbyggeri bygget og bygget, og vi havde en klar plan om at flytte ind 28. februar, men der kom lige en konkurs hos Dansk Halbyggeri i vejen. Efter at have rystet hovedet lidt efter slaget og set på reaktionerne fra det omkringliggende samfund, hvor visse folk sagde, at det nu ville tage måneder, inden vi kom i gang igen, at det ville blive svært at få bygget færdigt, og at prisen ville løbe løbsk, valgte vi at beholde det gode humør og troen og gåpåmodet i højsædet. Men så kom coronaen i vejen," forklarer formand for Køgehallerne, Kai Jensen, om udfordringerne.

Bumpene på vejen tog dog ikke modet fra folkene bag byggeriet. Trods krisen er der således blevet bygget videre i den seneste tid.

"Vi holdt godt nok stille med byggeriet indendørs, men arbejdet på udearealerne gik videre, som om intet var hændt, og nu står udearealerne klar til ibrugtagen med et superflot resultat. Pt. arbejdes der inde. Unisport lægger Junchers sportsgulv i Hal 3 og tømrer, VVS-folk, maler og murer kører på, så jo, der sker virkeligt noget, og processen er i god gænge med sikker styring og tilsyn af vores gode rådgivere fra Køge Kommune og egne ansatte rådgivere," forklarer Kai Jensen videre.

Dækker behovet

"Hal 3 vil med plads til 1150 siddende samt mange stående tilskuere kunne dække vores behov i mange år frem, og det glæder vi os alle til," siger halformanden, der forventer, at Hal 3 kan tages i brug i maj/juni.

I mellemtiden er der også blevet arbejdet på Hal 2, og til sommer får Hal 1 også en opgradering med nyt gulv.

"Hal 2 blev sidste sommer ramt af en vandskade, som gjorde, at vi måtte skrifte gulv, så Hal 2 er som en ny hal med opdateret opstregning og nye basketophæng, og i sommeren 2020 lægger vi nyt gulv i den ældste hal, Hal 1, så når vi er på den anden side af sommeren, står vi reelt med et nyt superlækkert opdateret idrætsanlæg - ydermere med nyt led lysanlæg," siger Kai Jensen.

Han fortæller, at status for brugen af hallerne er, at Hal 1 og 2 er 100 procent booket i dagtimerne til skolerne i Køge by og omegn, og klubberne har booket alle timer klokken 16.

"Endvidere kan vi melde "udsolgt" i Hal 3. Denne er booket fint op med både nye brugere og af bestående klubber, som gerne ville have mere tid og plads, så behovet for en ny hal 3 har virkelig vist sig at være der, da der allerede nu er overbooket," fortæller Kai Jensen.