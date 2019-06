Se billedserie Helene Hylling drømmer om at repræsentere Danmark ved den internationale Miss Universe-konkurrence senere på året. På fredag står hun på scenen i den danske finale i Cirkusbygningen i København. Foto: Christina Anaya/MissDanmark.dk

Se billederne: Helene vil være Danmarks Miss Universe

LørdagsAvisen - 05. juni 2019 kl. 06:15 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag aften står 25 unge kvinder på scenen i Cirkusbygningen i København med den samme drøm - at blive udråbt som Miss Universe Denmark i slutningen af showet. Blandt dem er 23-årige Helene Hylling fra Herfølge, og hun lægger ikke skjul på, hvad målet er fredag aften: Titlen som Miss Universe Denmark 2019.

Helene Hylling blev first runner up i konkurrencen i 2016 og repræsenterede efterfølgende Danmark ved konkurrencen Miss Continents i Las Vegas. Og det gav smag på mere.

"Allerede da jeg kom hjem fra Las Vegas vidste jeg, at jeg ville stille op igen, så på fredag er det kulminationen på tre års forberedelser," siger hun med et smil.

Og den unge kvinde føler sig rigtig godt tilpas på en scene. Hun har arbejdet som model siden før hendes 15 års fødselsdag, og hun har været konkurrencedanser, siden var hun var fire år, så hun er vant til at stå foran et publikum, og efter konkurrencerne i 2016 har hun også en rigtig god fornemmelse af, hvad der venter i fredagens finale. Og hun har også en klar plan for, hvad hun vil bruge sin platform til, hvis hun vinder.

"Man vinder ikke titlen for en aften men for et helt år, så det er vigtigt, at man har hjertet med i det - og ved hvad man vil udrette. Titlen er en kæmpe drøm i sig selv for mig. Jeg føler mig godt rustet, hvis jeg vinder, og jeg har også en plan for, hvad jeg vil gøre med titlen, hvis jeg vinder," forklarer Miss Universe-kandidaten, der vil arbejde for at udbrede kendskabet til de mange udfordringer, for tidligt fødte børn og deres forældre møder i livet.

"Jeg er selv præmatur-barn - jeg blev født ni uger for tidligt, og begge mine søskende er også født for tidligt. Jeg oplever en manglende forståelse i samfundet for de udfordringer, som det kan give. Der er mange, der lever med større eller mindre usynlige handicap, fordi de er født for tidligt," forklarer Helene Hylling, der netop er blevet udpeget som ambassadør for Dansk Præmatur Forening.

"Jeg selv fik for eksempel først et forståeligt sprog, da jeg var seks år. Jeg gik til talepædagog i mange år og blev mobbet med det. Min lillesøster er meget sensitiv, og det er gået op for mig, hvor mange der har udfordringer i den retning. 7,5 procent af alle børn er født for tidligt, men alligevel er det et meget uoplyst område," siger Helene Hylling, der vil inspirere både præmaturbørn og andre med udfordringer i livet.

"Jeg håber, at min historie kan være med til at inspirere folk - ikke kun præmaturbørn men alle med forskellige udfordringer med for eksempel mobning eller lavt selvværd. Jeg vil gerne gå forrest og vise, at man sagtens kan komme ud på den anden side, få en uddannelse, et job - og forhåbentlig blive Miss Universe Denmark," smiler Helene Hyllling, der til daglig er i gang med en uddannelse på Copenhagen Business School, hvor hun læser Interkulturel markedskommunikation.

"Det handler om kommunikation og markedsføring med et kulturelt udgangspunkt, og mit mål er i første omgang at tage en cand.merc.(kom)," fortæller Helene Hylling, som siden sigter efter et arbejde med pr og kommunikation i modebranchen, som hun har et fint kendskab til på forhånd.

Ved siden af studiet holder hun gang i modelkarrieren, men lige for tiden går det meste af tiden med forberedelser til Miss Universe Denmark-finalen. Det omfatter blandt andet træning i catwalk, public speaking og dans samt mentaltræning.

Vinderen bliver Danmarks repræsentant ved Miss Universe-konkurrencen med deltagere fra hele verden. Tid og sted for den internationale finale er ikke offentliggjort endnu, men den plejer at finde sted i slutningen af året.