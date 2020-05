Se billederne: HB Køge er tilbage på træningsbanen

Der er givet grønt lys til, at der igen kan spilles professionel fodbold i Danmark, og det betyder altså blandt andet, at NordicBet Ligaen kan genoptages inden længe. Endnu er kampprogrammet for den resterende del af sæsonen ikke offentliggjort, men aktuelt går forhåbningerne i retning af at kunne genoptage turneringen i uge 22.

"Det er simpelthen så gode nyheder, det her. At få turneringen i gang igen har en kæmpe betydning for alle klubber, så vi glæder os. Også selvom der desværre endnu ikke er grønt lys til at have tilskuere på stadion. Det må vi have til gode til senere på året. Nu handler det for os om at få fuldstændig styr over Divisionsforeningens protokoller for både træning og kampafvikling, så vi kan blive helt klar til en komprimeret sæsonafslutning, hvor vi skal afvikle 13 kampe på to måneder. Det bliver hårdt, men vi skal nok blive klar, siger HB Køge-direktør Per Rud til hbkøge.dk om genåbningen.