Se billedserie Kai Jensen, bestyrelsesformand for Den selvejende institution Køge-hallerne, glæder sig over at byggeriet af den nye Hal 3 går efter planen. Her ses han ud for det, der om ca. et halvt år vil udgøre hallens indgangsparti. Foto: pm.

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Den nye Hal 3 tager for alvor form Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Den nye Hal 3 tager for alvor form

LørdagsAvisen - 24. maj 2019 kl. 09:29 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For alle, der ugentligt har deres gang på og omkring Køge Idrætspark samt for de mange tusinde bilister der dagligt kører forbi anlægget, er det tydeligt, at opførelsen af den nye Hal 3 på Køge Idrætspark nu for alvor tager form.

"Byggeriet kører fornuftigt som det skal - nu er "skelettet" inden længe på plads, således at tag og ydermure kan føres til. Og så skal vi i gang med det der er rigtigt spændende - at få indrettet hallen. Så forude venter møder omkring hallens indre udseende, udvælgelse af sæder og deres farvesammensætning til tribunerne, indretning af den nye cafe/cafeteria, mødelokalerne o.s.v. Vi glæder os også til at se det nye Junckers gulv blive lagt. Det bliver rigtigt flot kan jeg garantere. Vi skal også inden længe have offentliggjort navnet på arenaen. Her mangler der kun et få rettet forskellige små kommaer og punktummer i aftalen. Jo, det er en rigtig spændende periode vi går ind i - vi glæder os alle sammen til det og ikke mindst til sidst at se det færdige resultat", siger Kai Jensen, bestyrelsesformand for Køgehallerne.

Når sommerferien er over os, vil bagvæggene på de to gamle Køgehaller blive gjort klar så der bliver adgang herfra ind til den nye hal. Og når den nye hal står færdig, så skal det gamle cafeteria omdannes til møde- og selskabslokaler, så vi kan holde konfirmationer, runde fødselsdage og andre fester.

"Vi vil arbejde på at udvikle det nye cafeteria i Hal 3 til områdets spisested, ikke kun for Køge Idrætsparks brugere, men for alle Køges borgere. Og med de spritnye, moderne møde- og klublokaler og ny renoverede selskabslokaler understøtter vi også brugernes behov for møde- og sponsorfaciliteter, men henvender os også til erhvervslivet til at afholde møder her", siger Kai Jensen.

Brugergruppen af Køge Idrætspark er udvidet siden første spadestik - flere klubber/foreninger står på spring for at få mere tid til deres aktiviteter og nye vil komme til.

"Det kører den rigtige retning - og i alt hvad vi foretager os sker det med hensyn til at hallen bliver en integreret del af hele Køge Idrætspark og klubberne, herunder HB Køge og udviklingsmuligheder for både bredde og elite hos vores brugere. Vi skal tage hensyn til hinandens behov", fastslår Kai Jensen.

Farvel til historisk bygning

Næste store skridt omkring Køge Idrætspark bliver nedrivningen af den gamle, historiske omklædningsbygning, der daterer sig tilbage til september 1955, hvor den med tilhørende tribune blev indviet.

Det var Køge Boldklub selv, der med hjælp fra mange af klubbens ildsjæle byggede på materialerne fra den gamle tribune i Københavns Idrætspark, som klubben købte i efteråret 1953.

"Torsdag den 20. juni er foreløbigt sat som datoen for, at bygningen skal rives ned - og så kan byggeriet af nye omklædningsfaciliteter, foreningslokaler samt sponsorlounge til HB Køge gå i gang umiddelbart herefter", fortæller Kai Jensen.

Og så snart væggen på Hal 3, der vender ind mod fodboldbanen, står helt klar, får HB Køge opsat en ny måltavle på væggen

Stor fremtid for den lokale idræt

Med de flotte nye rammer, som senest fra nytår vil omkranse det lokale idræts- og foreningsliv, kan såvel elite- som breddeudøverne se frem til en stor fremtid.

"Vi har i øjeblikket masser at byde på indenfor alle sportsgrene i Køge Kommune. Vi er højt placeret med divisionsstatus inden for såvel håndbold som fodbold, ja, volleyball-pigerne hos Team Køge Volley har status som ligahold og er dermed kommunens højest rangerende klub. Der er masser af talent i basketball, kricket og nogle af kommunes standard- og latindansere er nået landsholdet, ja - vores unge udvikler sig, og jeg kunne blive ved og vi skal som haller kunne rumme alt det nye. Vi har virkelig noget at byde på i byen, og med de nye moderne faciliteter kan klubberne og foreningerne også se frem til øget publikums bevågenhed og nok så vigtigt - god pleje af de uundværlige sponsorer som i fremtiden vil blive budt på ulige bedre vilkår end vi nogensinde har kunnet byde dem. Der er grund til at se rigtigt lyst på fremtiden", fastslår Kai Jensen, der forventer at kunne indvie den nye Hal 3 omkring den 1. december.