Se billedserie Foto: Sif Mikkelsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Christopher fik temperaturen til at stige i Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Christopher fik temperaturen til at stige i Køge

LørdagsAvisen - 30. april 2019 kl. 10:53 Af Katrine Thorlund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De første i køen havde ventet siden klokken 2 om natten og Christopher skuffede ikke, da koncerten blev sparket i gang med et brag på Tapperiet lørdag 27. april.

Tournéen, på i alt 10 koncerter startede i København 3. april, men Christopher var yderst veloplagt, da han med god energi indtog scenen og leverede varen til de 600 fremmødte.

"Vi har været med til alle ti koncerter, og han er altid mere nervøs i starten end ved de sidste koncerter. Så vi forventer, at han giver den fuld gas i aften," fortalte Christina Røssel Petersen, der stod forrest i køen og dermed også sikrede sig et plads på første parket, inden koncertens start.

Publikums gennemsnitsalder var på den anden side af 20, og Christopher havde godt fat i særligt de kvindelige tilskuere med bløde ballader som 'The Chancer' og hittet 'My heart' fra det seneste album 'Under the Surface'.

Christopher og bandet vekslede fint i tempo, og temperaturen røg i vejret, når hit som 'Bad' og 'I Won't Let You Down' satte publikum i bevægelse.

Mellem numrene delte Christopher ud af forskellige anekdoter og benyttede muligheden for at tale lidt om afhængighed af mobiltelefoner og sociale medier, som netop Christophers forlovede Cecilie Haugaard har sat fokus på i programmet 'Cillemouse - Den falske virkelighed' på TV2, inden han spillede nummeret 'Irony', der handler om, at ikke alt er, som det ser ud på overfladen.

Kendt i Køge Christopher jokede med, at han næsten var fra Køge, eller at han i hvert fald havde familie i byen.

Med et glimt i øjet nævnte han, at Køge er kendt for nogle vilde afslutningsfester. Hvilke fester der var tale om, kom han ikke nærmere ind på, men han var sikker på, at Køge nok skulle sørge for, at hans sidste koncert på touren ville blive en fest og at han også ville diske op med lidt ekstra.

Koncerten sluttede med hele to ekstranumre og 'First Like' kendt fra Natholdet.