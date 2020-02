Se billedserie Foto: Sif Mikkelsen

Se billederne: Alphabeat skød festen i gang på Tapperiet

LørdagsAvisen - 11. februar 2020
Af Katrine Thorlund

Tapperiet var fyldt til bristepunktet, da Alphabeat lørdag aften ved en udsolgt koncert beviste, at, trods en pause på seks år, er de tilbage stærkere end nogensinde.

Alphabeat skød festen i gang med nummeret 'Sing a song' fra deres nyeste album, der på fineste vis opsummerer starten på Alphabeat og vejen tilbage til det, det hele handler om, nemlig glæden ved musikken.

Alphabeat leverede en solid sætliste med en blanding af både nye numre og gamle kendinge. Der var ingen tvivl om, at de havde et godt greb om publikum med kendte numre som 'The Spell', 'Vacation', 'Fascination' og '10.000 Nights of Thunder', hvor publikum beviste, at teksterne er sande ørehængere.

Stine Bramsen var da heller ikke bleg for at tage en aldersmåling på den festglade forsamling, der repræsenterede 60'erne og frem til 90'erne. Et bevis på at både Alphabeat og Tapperiet kan samle et bredt publikum.

Selvsikkert comeback Alphabeat stoppede tilbage i 2013 det musikalske samarbejde og den berømte sekskant gik hvert til sit.

I efteråret 2019 åbnede bandet op for nogle af de konflikter, der havde slukket for lysten til at spille sammen i DR3-dokumentaren 'Da festen forsvandt'. Her stod det klart, at der i sandhed var dårlig stemning og festen nogle gange var som et spil for galleriet.

Alphabeat synes dog at have lagt de hårde tider bag sig og to GAFFA-nomineringer i kategorierne 'Årets Danske Band' og 'Årets Danske Popudgivelse', samt en fuldt booket koncertkalender vidner om, at energien er tilbage.

Bandet slap da også kun få gange den tempofyldte optur med numre som 'Sometimes' og 'I'd Rather Die', begge fra den seneste album.

Heller ikke på ekstranummeret skuffede Alphabeat, da de med største selvsikkerhed trak deres hit 'Shadows' fra den nyeste plade længere ud, end de fleste havde turde og med et publikum der fulgte dem hele vejen.