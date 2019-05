Se billedserie Foto: Thomas Olsen

Se alle billederne: Statsministeren besøgte EUC

LørdagsAvisen - 08. maj 2019 kl. 12:18 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Statsminister Lars Løkke Rasmussen lagde vejen forbi Køge her til formiddag på valgkampens første hele dag, da han besøgte EUC Sjælland i Campus Køge til både en rundvisning på stedet og en dialog med eleverne.

Statsministeren ankom til EUC Sjælland midt på formiddagen og startede med en rundvisning i EUC Sjællands værksteder - fulgt af et større opbud af sikkerhedsfolk, mediefolk og elever på stedet, hvoraf mange fik lejlighed til at tale med statsministeren.

Og hvis de ikke nåede det under rundvisningen, så fik de chancen bagefter, da Lars Løkke Rasmussen stillede op til spørgsmål. Og der var spørgsmål om alt fra klima og pension til de for eleverne helt nære emner som fraværsregler i uddannelserne og mulighederne for at sikre optimale betingelser i forhold til praktik og lærepladser. Hvad angår sidstnævnte fik statsministeren flere gode forslag med på vejen, inden turen gik videre til næste stop på dagens valgkampsturné.

"Jeg er glad, hver gang jeg kommer ud på uddannelser som denne. Jeg kan forstå, at EUC Sjælland er et godt sted at være - og at lære - og vi har brug for flere unge, der vælger at gå jeres vej. Det har Danmark brug for," sagde statsministeren, der i den forbindelse også fremhævede det netop overståede DM i Skills.

"Det var en rigtig god oplevelse, hvor jeg så unge mennesker, der brænder for deres fag, og som er hamrende dygtige," sagde han og fremhævede også dem som rollemodeller for unge i deres uddannelsesvalg.

Lars Løkke Rasmussen benyttede også lejligheden til at opfordre de unge til at benytte sig af deres mulighed for at stemme til det kommende valg.

"Mange af jer skal sikkert stemme for første gang, og jeg håber, at I benytter jer af muligheden. Der findes lande, hvor folk går i krig for den ret, så uanset hvem I vil stemme på, så stem for pokker," rundede han smilende af, inden han blev omringet for at blive foreviget på en solid stribe selfies.