Se alle billederne: BB Dans samlede 1000 mennesker til afdansningsbal

LørdagsAvisen - 29. april 2019 kl. 10:39 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danseskolen BB Dans holdt årets store afdansningsbal i weekenden, og vanen tro blev det en stor begivenhed med knap 1000 mennesker i Ravnsborghallen.

"Det var mit 26. afdansningsbal, og min forgænger Birthe Brandt havde 24 år, så vi har hygget os over, at det i år er 50 for BB Dans," fortæller indehaver Benita Løvgren med et smil.

Opvisningen varede næsten fem timer, og danseskolens elever bød på dans i alle kategorier og niveauer. Dans har ingen alder - de yngste elever er to år, mens den ældste på gulvet var 79 år. De dansede alle inden for rammen af tre overordnede temaer: Around the World, De 4 elementer og De 4 årstider.

Danseskolen har 10 forskellige lærere ansat, som underviser de godt 700 elever.

"Danseskolen har en vigtig opgave i at give alle danserne plads til at udvikle sig som dansere og mennesker. Vi gør meget for at gode venskaber kan opstå. Vi har blandt andet haft overnatning med temaet musical på tværs af alle dansearterne, vi har haft gameaften med Fortnite-tema, hvor vi lavede masser af sjove lege og danse ud af de mange dansetrin fra Fortnite. Vi gør meget ud af formationerne, hvor vi danser for hinanden og ikke imod hinanden, og et nyt tiltag er latin i grupper, hvor op til fem dansere kan danne en gruppe til cha cha cha. Alle danserne på børne- og junior holdene stemmer i den sidste uge inden afdansningsbal om en kandidat til årets venskabspokal. Vi trækker lod blandt alle kandidaterne, og i år blev det Majalisa Peuliche der fik pokalen med hjem," fortæller Benita Løvgren.

"I denne uge afslutter vi vintersæsonen med dans og hygge og kig af DVD fra lørdagen. Mandag 6. maj starter vi op med nye hold. Dette program kan ses på vores hjemmeside. Der er også begynderhold for både børn og voksne, så man har muligheden for at se om dans er noget for én," fortæller hun.