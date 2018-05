Se Venus af Milo og Queen Mary i Køge

For eksempel finder man på udstillingen også mindeskulpturen 'I Am Queen Mary' 3D-printet i gips. Mindesmærket for dansk kolonihistorie blev opsat foran Vestindisk Pakhus i forbindelse med 100-året for salget af Dansk Vestindien til USA. På museets 1. sal bliver man også mødt af en gipsafstøbning af den belvederiske torso - et yderst muskuløst ideal for den mandlige krop i sin tid. Over for den står modsætningen i form af den spinkle drengekrop i værket 'Han' - opsat i Helsingør i 2012 som modstykke til Den lille havfrue. Værket blev skabt af kunstnerduoen Elmgreen og Dragset i 2012 og vakte en del debat - nu kan både gipsmodellen og historien bag skulpturen altså opleves hos KØS.