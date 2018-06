Se VM-bold på storskærm i Køge

"Det er først og fremmest en fin anledning til at se noget godt fodbold og til at fejre vores landshold sammen. I anden række er det en mulighed for at sætte fokus på, at idrætten og kulturen er noget, som vi har sammen, og som er med til at definere vores fællesskab", siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune, Anders Ladegaard Bork.