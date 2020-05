Se billedserie Elevernes hverdag på Sct. Nicolai Skole blev fulgt tæt af et kamerahold fra Maefilm. Foto: Maefilm

Sct. Nicolai Skole danner ramme om nye undervisningsfilm

LørdagsAvisen - 06. maj 2020 kl. 11:44 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra sommeren 2021 er det hensigten, at Teknologiforståelse bliver en del af hverdagen på alle landets folkeskoler - enten som et selvstændigt fag eller som en integreret del af en række af de eksisterende fag.

I øjeblikket er man i fuld gang med et tre-årigt forsøg med forskellige tilgange til at integrere teknologiforståelse i folkeskoler rundt omkring i hele landet. Sct. Nicolai Skole er en del af netværket omkring forsøget med den nye form for undervisning, og nu bliver skolens arbejde med den nye faglighed bredt ud til hele landet, efter skolen har haft besøg af et kamerahold fra filmselskabet Maefilm i Køge.

Det er der kommet en stribe korte film ud af. Hensigten med filmene er at anskueliggøre, hvad der ligger i faget, og det er meningen, at de skal ses af elever og lærere over hele landet.

Formålet med forsøgsprojektet er, at eleverne skal lære at forholde sig kritisk til teknologi og lære at bruge og forme den som andet end blot forbrugere.

Lektor Malene Erkmann, Professionshøjskolen Absalon, er involveret i arbejdet med det nye fag, og hun forklarer, at forsøgsprojektet som udgangspunkt løber frem til udgangen af 2020, så der er tid til evaluering inden den planlagte indførsel på alle folkeskoler fra næste sommer - med forbehold for at den aktuelle coronakrise kan medføre en forsinkelse i planerne.

Filmene kan i øvrigt ses på www.maefilm.dk.