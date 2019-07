Se billedserie Formanden for Hjerteforeningen, Køge, Tonni Solskov (th), ønsker formanden for Schæferhundeklubben Kreds 84, Skovbo, Bo Thune til lykke med doneringen. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Schæferhundeklub har fået hjertestarter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Schæferhundeklub har fået hjertestarter

LørdagsAvisen - 23. juli 2019 kl. 16:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Schæferhundeklubben, Kreds 84, Skovbo har netop fået deres hjertestarter.

Medlemmer i klubben gik ved Hjerteforeningens Landsuddeling den 28. april 2018 hele 15 ruter og kvalificerede sig dermed til en hjertestarter til placering på klubhuset ved træningsbanen på Pilebækvej i Bjæverskov.

Formanden for Hjerteforeningen Køge, Tonni Solskov, glæder sig over klubbens initiativ.

"Det matcher fint med Hjerteforeningens målsætning om at bruge alle de indsamlede midler til at donere rigtig mange hjertestartere over hele landet", siger Tonni Solskov.

Det er værd at nævne, at der med doneringen følger en række fordele som eksempelvis gratis montering af hjertestarteren, og endvidere at medlemmer i Schæferhundeklubben Kreds 84, Skovbos får tilbudt et "giv liv" kursus, hvor deltagerne lærer at bruge hjertestarteren, så de kan træde til, hvis de kommer ud for et hjertestop.

Tonni Solskov fortæller, at der Køge området var i alt 4 grupper, der gik sig til en hjertestarter.

"Det resultat er vi rigtig stolte af. I hele landet blev gået på 5.900 ruter og det blev til donering af 400 hjertestartere, som i lighed med Schæferhundeklubben Kreds 84, Skovbo, bliver hængt op i hele landet. Det er langt mere end vi forventede, og Hjerteforeningen har da også besluttet at gennemføre landsuddeling i 2020 og 2021. I Køge blev indsamlet kr. 68.000", oplyser Solskov.

"Vi er glade for at kunne være med i Hjerteforeningens Landsuddeling 2019. Det er jo et enestående initiativ, der på god vis har som mål, at flere og flere kan redde liv ved, at der er hjertestartere i nærheden, når der indtræffer et hjertestop. Hvis der er andre, der har lyst til at vide mere om, hvordan vi som forening kan organisere et hold på 15, er de velkommen til at kontakte mig på tlf. 2341 7106 eller mail formand@kreds84.dk", siger schæferhundeklubben Kreds 84 Skovbos formand, Bo Thune.

pm