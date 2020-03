Tatiana Kisselova Gudnæs. Foto: jcj.

Sang, musik og dans er hele Tatianas liv

LørdagsAvisen - 07. marts 2020

"Jeg har altid elsket at synge - sammen med musik og dans har det fyldt utroligt meget i mit liv. Jeg var kun halvandet år gammel, da jeg begyndte at synge".

Siger Tatiana Kisselova Gudnæs, den altid glade og humørfyldte sangerinde og pianist, som mange Køge-borgere gennem årene har stiftet bekendtskab med ved forskellige musikarrangementer rundt om i kommunen.

Tatiana er, som navnet antyder, født i den lille russiske by Tjaikovski i det smukke område ved Ural-bjergene i februar 1970. Dengang det stadig hed Sovjetunionen. Tatiana, der for kort tid siden fyldte 50 år, har været bosat i Østsjælland og i Rusland lige lang tid. Hun kom til Danmark i 1995, og blev for 22 år siden gift med sin mand, Michael Gudnæs. Sammen har de en søn - ogTatiana har yderligere en søn fra et tidligere ægteskab.

Som nævnt var Tatiana kun godt halvandet år gammel før hun sang sine første strofer.

"Jeg kom i musikskole som 6-årig, hvor der var undervisning tre gange om ugen i flere forskellige fag. Et år senere startede jeg i skolen og sideløbende med skolen og musikskolen gik jeg også til dans - standarddanse - og spillede basketball - til trods for jeg ikke er så høj. Jeg kunne godt lide spillet, men det blev ved det - sang, musik og dans var for stor en konkurrent til sporten", fortæller en smilende Tatiana Kisselova Gudnæs, der efter at have forladt skolen fortsatte sin uddannelse til klassisk sangerinde og pianist gennem otte år på det vi her i Danmark vil kalde Musikkonservatoriet.

"Jeg havde en god barndom hjemme i Sovjet/Rusland. Og selvom jeg nu har været bosat i Danmark i halvdelen af mit liv, har jeg bevaret en nær forbindelse til min familie og en vennekreds i Rusland. Jeg bestræber mig på at besøge Rusland mindst én gang om året, og med jævne mellemrum tager jeg min danske familie med på den helt store tur til min familie i Tjaikovski. En lang tur i bil - omkring 4.000 km hver vej - men alle kan lide turen og vi tager det stille og roligt og nyder den smukke natur der møder os", siger Tatiana, der også er aktivt med i flere dansk/russiske foreninger her i landet.

Tatiana og Michael Gudnæs har boet i Borup gennem alle 22 år.

"Michael er også interesseret i musik og støtter op om min karriere. Jeg mødte ham og faldt for ham da jeg underviste ham i klaver", griner Tatiana, der elsker alle musikgenrer - lige fra klassisk til jazz.

Udover at drage ud til koncerter, hvor hun forener en række skønne egenskaber som gør hendes kunstneriske arbejde til en stor oplevelse for alle har hun mange andre ting på programmet. Hendes vidunderlige stemme og musikalitet, kombineret med charme og hendes før nævnte sprudlende humør, går i hjertet på publikum. Hun er for 6. år med i den efterhånden populære og velkendte lokale duo med køgenseren Nikolaj Skaaning. Derudover underviser hun i Ejbykoret, Køge Aften Musikskole, LOF i Roskilde, "Sang uden grænser" et kor for ældre i Holbæk, Jystrup Kor og "Verdens Sangfugle" - et kor for kvinder fra hele verden.

"Verdens Sangfugle mødes og øver og synger i et kælderrum på Glentevej i København. I koret er der 25 kvinder - men synger på 36 forskellige sprog. Det er vildt spændende og hyggeligt", fastslår hun

"Men noget der også er fantastisk at være med til er "Musik og demens", som Nikolaj Skaaning og jeg hver tredje måned møder op til og leverer musik og sang til på Møllebocentret i Køge. Det er fantastisk at opleve hvordan demensramte personer kan "live op", når de genkender musik og sange fra en svunden tid. Jeg håber meget vi kan få lov at være med til dette mange år frem i tiden", siger Tatiana Kisselova Gudnæs.

Tatiana og hendes familie elsker at komme i Køge by.

"Køge er en by med mange ildsjæle som sætter spændende projekter i gang. Og der er god støtte fra kommune og frivillige - det passer mig godt. Det er en musikglad kommune med masser af musikalske arrangementer hver eneste uge. Og byen - jamen den er jo hyggelig og stemningsfuld. Så når vi har gæster fra udlandet - så viser vi den altid frem med stolthed", fortæller Tatiana, der løfter sløret for, at sangen "Den allersidste dans" er hendes danske favorit.

"Jeg er vild med den danske komponist Kai Normann Andersen og hans mange melodier - specielt dem fra "Mød mig på Cassiopeia". Jeg forsøger at give så meget fra komponister som Kai Normann Andersen ind i mine sange som muligt. Og jeg håber, at de unge ikke glemmer den danske sangskat og hvor den kommer fra. De gode, gamle sange - de må ikke forsvinde eller gå i glemmebogen", fastslår Tatiana, der også holder meget af sange fra Højskolesangbogen.

"De er rigtigt gode", slutter hun.