Se billedserie Frivillige fra Støtteforeningen Hegnetslund i færd med at kortlægge, hvad de har at tilbyde andre foreninger, samt hvad de håber, at kunne bruge andre foreninger til. Foto: Katrine Bregnhøj

Samarbejde på tværs af foreningsskel

LørdagsAvisen - 20. april 2019 kl. 16:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forleden var knap 70 frivillige ildsjæle fra 31 forskellige lokale foreninger samlet i kantinen på Køge Rådhus.

Her skulle de prøve at få en masse samarbejder op at stå på tværs af foreningsskel.

Hvad har Ældre Sagen, Diabetesforeningen, Vinterbaderforeningen Valkyrien og KFUM Spejderne i Borup til fælles?

Det er en nysgerrighed på, hvordan de på tværs af egne fokusområder kan styrke foreningernes sociale arbejde og sammen med andre være med til at gøre en forskel for endnu flere af de personer, som nyder godt af foreningernes frivillige indsatser.

For eksempel fandt Støtteforeningen for Hegnetslund Krisecenter, Røde Kors Køge og Køge Kvindenetværk hinanden i deres fælles passion for at gøre en forskel for mennesker, der oplever vold i nære relationer.

"Vi mødte blandt andre Køges Kvindenetværk, Dansk Flygtningehjælp, Hastrupparkens afdelingsbestyrelse og en sundhedskonsulent fra Køge Kommune, som vi udvekslede oplysninger med med henblik på at snakke sammen om mulige samarbejdsflader i fremtiden. Det var super godt, vi ser frem til det nye samarbejde", sagde Karin Klovborg og Yvonne Hortense Dujardin fra Støtteforeningen Hegnetslund.

I alt kom der otte konkrete aftaler om samarbejde ud af arrangementet.

Ud over Støtteforeningen Hegnetslund fandt også Gymnastikforeningen Køge Bugt og Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling ud af, at de kunne få glæde af et fremtidigt samarbejde. Frivilligrådet tilfredse

Det var Frivilligrådet i Køge Kommune, som stod bag temaaftenen under overskriften "Samarbejde mellem foreninger".

Arrangementet, som tidligere har haft titlerne GDPR for foreninger og Rekruttering af frivillige, var det tredje af sin slags og det hidtil mest velbesøgte.

Formand for Frivilligrådet, Peter Poulsen, var meget tilfreds med fremmødet og fremhævede det, at netværksarrangementerne giver foreningerne en naturlig anledning til at mødes.

"Det kan ofte være en stor opgave som forening at skulle være opsøgende i forhold til at etablere samarbejder med andre foreninger. Jeg er rigtig glad for, at vi med det her netværksarrangement har kunnet skabe et forum, som gør det enklere for foreningerne at skabe kontakt til hinanden i Køge Kommune", siger Peter Poulsen.

Arrangementet bestod af en blanding af kort oplæg, øvelser i mindre grupper og kulminerede i samarbejdsbørsen - en slags speeddating for foreningerne, hvor de skulle gå rundt mellem hinanden og finde ud af, hvad de eventuelt kunne bruge hinanden til.

Frivilligrådet har en ambition om at samle foreninger på kryds og tværs i Køge Kommune, og netværksarrangementerne har vist sig som en god måde at gøre dette på. Foreningerne får lejlighed til at møde hinanden på tværs igen, når Frivilligrådet afholder årets andet netværksarrangement torsdag den 26. september.

pm FAKTA

Mødet havde deltagelse af 69 deltagere, 31 foreninger.

Der blev indgået 12 aftaler om samarbejde.