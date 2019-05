SF vil forsøge at tvinge minister til at stoppe Ring 5-plan

Han anerkender, at der kan være behov for investeringer for at imødekomme et stigende transportbehov, men ser altså ikke Ring 5 som løsningen.

"Meget tyder på, at der vil være flere biler på vejene i fremtiden, og hvis vi skal have flere til at vælge eksempelvis toget, så kræfer det blandt andet mange afgange, pålidelig drift og gode parkeringsmuligheder for pendlere," siger han om de alternative investeringsmuligheder.

"Udvalget anerkender behovet for investeringer i trafikal infrastruktur i hele Danmark for at sikre, at folk ikke sidder for lang tid i kø på vejene og for at øge trafiksikkerheden. Ligeledes er der brug for investeringer i den kollektive transport, så flere fravælger bilerne til fordel for mere klimavenlige løsninger som fx tog. Udvalget mener dog ikke, at den foreslåede løsning omkring Ring5-syd, som Regeringen foreslår i sin infrastrukturplan er den rigtige løsning på de trafikale udfordringer, der er i Region Sjælland. Udvalget opfordrer derfor Regeringen til at stoppe de foreslåede undersøgelser af en mulig ring 5-syd-motorvej og i stedet undersøge alternative anlæg til gavn for borgerne, enten i form af investeringer i kollektiv transport eller alternative modeller for effektiv udvidelse af vejnettet."