Charlotte og Mikael Kirschner fik begge hjælp til at stoppe med at ryge hos Køge Kvitter Smøgerne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Rygepauserne stjal tiden fra hygge med børnene

LørdagsAvisen - 27. juni 2019 kl. 06:24 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der findes mange tilbud om rygestop, men kun få har så stor succes med at hjælpe folk med at droppe cigaretterne som Køge Kommunes og Kræftens Bekæmpelses tilbud, Køge Kvitter Smøgerne. I øjeblikket er man ved afslutningen af det ottende forløb, hvor omkring 100 deltagere kæmper for at komme af med den dårlige vane, og statistikken taler for, at det vil lykkes for mange af dem.

Køge Kvitter Smøgerne har efterhånden haft flere end 1000 rygere igennem forløbet, og ikke færre end 93 procent er røgfri efter rygestopkurset. Måler man på lidt længere sigt, så er 48 procent røgfri seks måneder efter afslutningen på forløbet, og mens der altså er tilbagefald, så er det en høj succesrate i forhold til andre forløb.

Deltagerne har i gennemsnit røget i 38,6 år, og 67 procent har tidligere prøvet at stoppe med at ryge.

Charlotte og Mikael Kirschner var blandt de deltagere, der med succes kvittede smøgerne i efterårets forløb. Og mens mange har fokus på de sundhedsmæssige og økonomiske gevinster, der er ved at stoppe med at ryge, så har de også hæftet sig ved en helt anden fordel: De har fået meget mere tid til deres børn.

"Vi fandt jo ud af, hvor meget tid vi egentlig brugte på at ryge. Når man lige var ude for at ryge, så kunne man jo også lige checke sin telefon for nyheder eller andet, og så blev det jo også lige til en eller to cigaretter mere. Så sådan en rygepause kunne jo hurtigt tage 10-20 minutter," fortæller parret.

"Det er den tid, vi nu nyder med vores børn. Om morgenen er der for eksempel 100 procent engagement fra os begge to til at hjælpe med børnenes lektielæsning, og om aftenen er der tid til hygge eller kortspil. Hvis altså børnene har tid. De er blevet teenagere, og nu er det dem, der hele tiden "lige" skal noget. Så hvis vi kunne, ville vi gerne skrue tiden tilbage til dengang, de var små, og bruge mere tid med dem og mindre tid på rygepauser," siger Charlotte Kirschner.

Fællesskabet er nøglen

Hun fremhæver fællesskabet i Køge Kvitter Smøgerne som en af de afgørende faktorer i forhold til det vellykkede rygestop.

"Det var et superpositivt forløb. Min mand var ellers overbevist om, at han aldrig ville holde op med at ryge. Jeg selv var mere festryger, men vi tog begge afsted og gjorde det til et fælles projekt," fortæller Charlotte Kirschner.

"Mikael var sur og tvær de første gange, vi var med, men sammenholdet og den positive stemning betød, at vi begyndte at glæde os til at skulle derop - både for at høre, hvordan det gik med de andre i vores gruppe og for at fortælle om vores eget rygestop. Man får et stærkt sammenhold, fordi man er i præcis den samme situation alle sammen," siger hun.

I dag har vi ikke røget i seks måneder og 20 dage, og tilsammen har vi sparet 17-18.000 kroner på smøger," siger Charlotte Kirschner efter at have kigget i den app, der hjælper med at strukturere rygestoppet.

I Køge Kvitter Smøgerne samles man en gang om ugen til aftener med forskellige oplæg og møder med de rygestopkonsulenter, der er tilknyttet forløbet.

I efteråret begynder som nævnt et nyt forløb, og behovet er stadig stort. Ifølge lokalformanden i Kræftens Bekæmpelse i Køge, Guri Bøtting, er der statistisk set stadig omkring 8000 rygere i Køge Kommune.