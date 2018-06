Se billedserie ?Vi har hver vores vej - og hver vores tempo,? siger Camilla Skovgaard om sin nye bog ?Ro på?, som giver en række bud alternative veje gennem ungdommens svære uddannelsesvalg.

Ro på: Ny bog skal være en inspiration til pressede unge

LørdagsAvisen - 07. juni 2018 kl. 16:58 Af Martin Rasmussen

"Hvad skal der på? Der skal fart på!" Sådan lyder mantraet for mange unge, der føler at de skal skynde sig at vælge og gennemføre en uddannelse med topkarakterer, så de kan komme ud og få en karriere hurtigst muligt.

Hvorfor er det blevet sådan? Og hvad er alternativet? De spørgsmål udforsker Camilla Skovgaard, Køge, i sin anden bog om vejen gennem ungdom og uddannelsesliv - en tid der i tilsyneladende voksende grad udvikler sig til en frustrerende omgang for mange. Bogen hedder "Ro på" og opfordrer de unge til at stoppe op og mærke efter, hvad de vil med deres fremtid frem for at haste gennem uddannelsessystemet.

"De unge bliver fyldt op med, at det skal gå hurtigt, og de skal tage den lige vej. Studievalget er blevet sværere på grund af blandt andet uddannelsesloftet, og mange unge oplever, at der er mindre tid og plads til at prøve nogle forskellige ting af. Der sker så mange ting i ungdommen - man flytter hjemmefra og får sin første kæreste og det første job, men man får ikke rigtig lov til det, fordi man hele tiden skal tænke på og planlægge for sin fremtid," siger Camilla Skovgaard om det pres, som hun mener godt kan være en medvirkende årsag til stress hos mange unge.

"Jeg synes, det er urealistisk at stille forventninger op til, at de unge skal være så afklarede så tidligt i deres liv. Hvor mange af os vidste egentlig, hvad vi ville med vores liv i den alder," spørger Køgeforfatteren.

"Sådan er det nok at blive voksen"

Hun er selv et eksempel på, hvordan forventninger både indefra og udefra kan være med til at skubbe én væk fra den lige vej mod karriere og succes. Hun fik gode karakterer i gymnasiet og valgte lige efter at læse statskundskab på grund af de mange muligheder, det ville åbne, men studielivet var på ingen måde som forventet.

"Jeg følte, at jeg skulle hurtigt i gang og fortsætte med at få gode karakterer, samtidig med at jeg skulle have et fedt studiejob og være på rent socialt på studiet. Præmissen var, at man skulle have succes på alle parametre, og helst i en fart," forklarer Camilla Skovgaard.

"Jeg havde klare stress-sypmtomer undervejs, men jeg tænkte, at sådan er det nok at blive voksen. Og de andre på studiet lod til at have styr på det hele. Da jeg stod med bachelorbeviset, troede jeg, at jeg ville blive glad, men jeg var i stedet stresset og udbrændt," fortsætter hun om den uholdbare situation.

Hun endte med at holde pause fra studiet og tage ud og rejse i stedet. Hun tog til Frankrig i nogle måneder væk fra alt, og det hjalp hende til at sætte tingene i perspektiv.

"Stress-symptomerne forsvandt, og jeg fik det godt igen. Og så begyndte jeg at skrive ting ned," smiler hun om det, der blev hendes vej ind i et forfatterskab. Noterne blev til hendes første bog "Fucking fantastiske 20'ere", som siden førte til en lang række foredrag rundt omkring i hele landet.

Ikke en opskrift på ungdommen

I sin nye bog udforsker hun andres vej gennem ungdom og studietid gennem en række interview med kendte og ukendte danskere. Nogle af dem er studerende, og nogle er mennesker, der er kommet igennem de unge år og kan se tilbage og reflektere over den tid i deres liv. For eksempel fortæller Gertrud Højlund om at være virkelig skoletræt efter gymnasiet og meget i tvivl om sit valg af uddannelse. Det var lidt tilfældigt, at hun begyndte at læse journalistik, da en veninde startede på studiet. I dag er hun vært på TV2 News.

"Meningen med bogen er, at man skal kunne se, at vejen gennem ungdom og uddannelse ikke nødvendigvis er så direkte, og man skal ikke være bange for omveje," siger Camilla Skovgaard med tanke på, at det netop kan være en af omvejene, der fører til fremtidens job og ståsted i livet.

"Der er nogle bud på veje til at håndtere det, hvis du ikke lige ved, hvad du vil med din fremtid. Jeg har valgt mennesker, der har usædvanlige historier, og som ikke har taget den lige vej gennem systemet, men som er landet et godt sted alligevel," siger hun om bogen, der først og fremmest henvender sig til unge mellem 16 og 30 år, men den kan naturligvis også læses af forældre, der gerne vil forstå, hvad deres børn går igennem.

"Det er ikke en opskriftsbog på ungdommen. Jeg har ikke fundet de vises sten til, hvordan en ungdom skal være. Det er snarere nogle budskaber om, at der er mange veje, man kan gå. Vi har hver vores vej - og hver vores tempo," siger Camilla Skovgaard.

Bogen udkom mandag 4. juni fra forlaget Gyldendal.