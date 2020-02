Stifterne af RiddleHouse Escape Room - Palle Rasmussen og Mark Vinther. Foto: TT Film

RiddleHouse åbner ny afdeling

LørdagsAvisen - 11. februar 2020 kl. 15:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til foråret åbner folkene bag RiddleHouse Escape Room i Køge deres nye afdeling i Roskilde med tre nye rum og større ventecafé. RiddleHouse Escape Room åbnede i Køge for under et år siden, og den nye virksomhed har haft så meget vind i sejlene, at man allerede nu ekspanderer. Virksomheden blev meget fornemt nomineret som Årets Iværksætter 2019 af Køge Connect. I Køge har man en afdeling med to escape rooms. Virksomheden har desuden flere nye lokationer i støbeskeen over hele landet i løbet af 2020.

Riddlehouse er startet af de to gode venner Mark Vinther og Palle Rasmussen. Mark Vinther er firmaets daglige direktør og fortæller: "I Roskilde kommer vi til at tilbyde tre nye rum. Der bliver to rum for alle samt et rum hvor man skal være fyldt 15 år - det er ikke for sarte sjæle".

"I Slaughterhouse er en østeuropæisk læge er i praktik på Roskilde Sygehus. Men snart efter begynder unge kvinder at forsvinde i byen. Lægen foretager sine egne makabre eksperimenter i sin fritid. Nu er en af jeres veninder forsvundet og i har sporet hendes mobiltelefon til en kælder i Roskilde. I har en time til at befri hende og slippe væk inden lægen kommer tilbage," fortæller Mark Vinther.

Så er der The Witch. Kongeriget er i fare og prinsessen er blevet lagt i en magisk søvn. Kongen har brug for modige eventyrere som kan drage dybt ind i skoven hvor den onde heks bor. I skal finde modgiften i heksens hytte inden hun kommer tilbage om 60 minutter. Og Mark Vinther slutter med at fortælle om det sidste rum som hedder "Professor Jones": Den verdensberømte arkæolog er forsvundet på en ekspedition. Juvelen "Nilens Stjerne" skal udstilles på Nationalmuseet. Men kun professoren ved hvor den er. I er de bedste arkæologistuderende på universitet og i har en time til at finde juvelen i professorens arbejdsværelse, inden udstillingen åbner.

Også "ud af huset"

RiddleHouse tilbyder - ud over deres rum i både Køge og Roskilde - også en mobil afdeling til både private og erhverv. Her kommer deres gamemastere ud og spiller med op til 500 spillere, hvor deltagerne er hemmelige agenter som skal løse mysteriet om de forsvundne H.C. Andersen manuskripter. Og så går man ellers på jagt efter gåder, koder og en masse spændende oplevelser ude i virksomheden.

"Da vores rum har plads til max. 6 deltager ad gangen, ved vi at mange fx firmaer og skoler gerne vil spille ude hos dem selv. Derfor har vi udviklet Danmarks eneste online mobile escape room, hvor vi kommer ud med alt det sjove man kender fra vores rigtige rum - men løser alle gåder på en computer i stedet for at åbne en hængelås på en kiste. Det er teambuilding når det er allerbedst, og her er samarbejde, kommunikation samt evnen til at anskue tingene anderledes i højsædet," forklarer Palle Rasmussen.

Virksomheden regner med at slå dørene op for deres nye afdeling i Roskilde i april 2020.