Pernille Glaring, Skipperkroen, ser frem til, at den nye bro vil forbinde byen og havnen bedre. Foto: Martin Rasmussen

Restauratør: Bro binder by og havn sammen

LørdagsAvisen - 08. juni 2018 kl. 07:35 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er sommertravlhed for tiden i restaurationerne på Køge Havn takket være det gode vejr, og inden længe får de endnu mere at glæde sig over, når den nye bro over jernbanen åbner lørdag 9. juni.

Den skaber en ny forbindelse mellem by og havn for fodgængerne, og det er tiltrængt, at det bliver lettere for både køgenserne og byens gæster at finde ned på havnen, mener Pernille Glaring, der er indehaver af Skipperkroen på Havnen. Hun fremhæver, at lukningen bilernes passage over jernbanen ved Teaterbygningen har været mærkbar på omsætningen hos havnens restaurationer.

"Vi glæder os selvfølgelig, til broen åbner. Vi har været lidt låst inde hernede, og folk har haft svært ved at finde herned. Nu bliver vi forbundet til byen igen, og det kan vi kun være tilfredse med," siger hun med et smil.

På længere sigt er det også hensigten, at en ny, bred underføring under jernbanen skal give fodgængere og cyklister mulighed for at passere nemt mellem by og havn.