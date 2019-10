Alice Zabell kunne forleden byde mange af de ?gamle? unge velkommen tilbage til Aabrinken for en aften.

Send til din ven. X Artiklen: Reservehjemmet på villavejen i Tureby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Reservehjemmet på villavejen i Tureby

LørdagsAvisen - 13. oktober 2019 kl. 06:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lukas, Helena og Sofies verdener havde helt sikkert set anderledes ud, hvis ikke de lige var landet i det store hus på den stille villavej i Tureby lidt uden for Herfølge.

Lukas var nemlig en rod, en ballademager ligesom de andre børn i familien i Næstved. Helena var uledsaget flygtningebarn og kunne ikke et eneste ord dansk, da hun blev flyttet fra asylcentret i Sjælsmark til Aabrinken 12 i Tureby. Og Sofie bad selv om at komme væk fra sin mor, da hun igen så de fyldte hvidvinsglas fra morgenstunden derhjemme.

I dag er Lukas i lære som mekaniker, Helena har taget en kandidatuddannelse i nanoscience på universitetet i København og Sofie er blevet uddannet som sosu-assistent. En anden af de unge er blevet politiker og var borgmesterkandidat ved det seneste kommunalvalg i Tårnby kommune.

Forleden vendte Lukas, Helena, Sofie og de andre 'hjem' til Aabrinken for en kort bemærkning for at mødes med opholdsstedets voksne og nye unge. Der var 'reunion', som det kaldes, og her kunne de gamle unge og de nye unge blandt andet tale om, hvordan man klarer sig ude i virkeligheden, når man har lært at stå på sine egne ben.

Opholdsstedet Aabrinken er en slags reservehjem. Det ligner også et helt almindeligt hjem, som det ligger der i et helt almindeligt villakvarter i landsbyen Tureby lidt syd for Køge. Når værelserne i huset med nummer 12 er fyldt op, bor der seks unge mennesker, som på hver sin måde har fået nogle øretæver af tilværelsen. Der er tilknyttet fem fastansatte pædagoger, som er blevet de unges nye familiære rammer.

"Mange af børnene her hos os kommer fra hjem med misbrug og omsorgssvigt, et liv i utrygge rammer. Vi giver dem en fast base, hvor vi blandt andet sørger for, at de unge passer deres skole, deres lektier og deres fritidsaktiviteter. Der er pligter i huset, de skal tage sig af, og i det hele taget lærer vi dem at tage større ansvar. Alt sammen sker i et fællesskab med gensidig respekt," siger Alice Zabell, der er leder af Aabrinken.

Og Aabrinken er anerkendt som et sted, der er godt for de unge. For opholdsstedet får topkarakterer, når socialtilsynet kommer på besøg for at vurdere rammernes tilstand og personalets kompetencer.

Alligevel er der sorte skyer på himlen, for det er blevet sværere at være et opholdssted som Aabrinken. Flere kommuner har ændret deres måde at håndtere anbringelsessagerne på. I hvert fald er der lige nu færre børn og unge, som bliver henvist til Aabrinken.

"Selvom antallet af anbringelser af børn i Danmark ikke har ændret sig nævneværdigt, så kan vi mærke, at der er færre henvisninger til os. Vi oplever, at der både er en hårdere konkurrence mellem anbringelses-tilbuddene og at kommunerne øjensynligt handler anderledes - måske af økonomiske grunde," siger Alice Zabell.mart