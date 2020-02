Rekordtilmelding til WIKA Menys ølfestival

Af Per Møller

Over 250 ølentusiaster var tirsdag aften samlet til årets ølfestival hos WIKA Meny på Gymnasievej i Køge.

De mange gæster havde nok at tage sig til - ikke færre end 140 øl fra ind- og udland var der mulighed for at udfordre smagsløgene med, og de liflige dråber kunne ledsages af lækkerier fra delikatessen.