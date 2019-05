Se billedserie Elisabeth er madmor og laver soyagrød til børnene i en børnehave, vi besøgte.

Rejseberetning: Fra Køge til Malawi

LørdagsAvisen - 23. maj 2019 kl. 19:17 Af Camilla Bæk

Lørdag 11. maj kom jeg hjem fra en studierejse til Malawi - et af verdens allerfattigste lande - hvor jeg sammen med 12 andre Røde Kors frivillige fra forskellige afdelinger og aktiviteter landet over, har rejst rundt i landets distrikter for at opleve det arbejde og den forskel Røde Kors gør i Malawi.

Hvor Danmark ligger i toppen på FN's landeudviklingsliste over 183 lande i verden, ligger Malawi tæt på bunden. Jeg anede ikke hvad jeg skulle forvente inden rejsen, og min forestilling om, at én ting er at høre om og se billeder fra verdens fattigste lande, noget er at være der selv, blev i stor stil også bekræftet under rejsen. Jeg har danset afrikansk dans til bongotrommer helt ude i bushen, fået smeltet mit hjerte af den sødeste baby i området for evakuerede efter cyklonen Idai, kørt utallige timer i bus som fløj af sted med spændende samtaler med de andre frivillige samt frivillige fra Malawi, set den smukkeste natur der gav åndenød og hjerteskærende liv i områder af oversvømmelsesødelægger og landsbyer, besøgt en børnehave, en skole, samt det pigehostel som H.K.H. kronprins Frederik fik i 50 års gave af Røde Kors Danmark. Jeg har besøgt et ungdomshus der arbejder for kønsligestilling, fejret Røde Kors 100 års stiftelsesdag med optog og dans gennem byen, trykket præsidenten i hånden, sunget Beyonce-sange med tre lokale frivillige kvinder for at holde energien oppe på vej og af et bjerg, spist spøjs lokal mad og (næsten) glemt at der findes slik og meget mere.

Mit navn er Camilla Bæk, jeg er 30 år, kæreste med Morten Sparre Vestergaard, og mor til Emma, 6 år, og Ibi, 4 år. Imens jeg venter på at blive optaget på jordemoderstudiet, arbejder jeg som BPA-handikaphjælper. For at øge mine chancer om optagelse på jordemoderstudiet, tænkte jeg, at jeg ville begynde at lave noget velgørenhedsarbejde, nu hvor mit nuværende job giver mig ret meget fri tid. Derfor har jeg siden september 2018 været frivillig i Røde Kors Vågetjenesten i Køge.

Gør en massiv forskel

Siden jeg kom ind i Røde Kors som frivillig er det gået op for mig, hvor kæmpe stort et frivilligapparat Røde Kors er. Deraf har de mulighed for at gøre en massiv forskel i verden. Nær som fjern. Det er helt utroligt så mange mennesker der bruger deres tid og energi på at hjælpe og gøre en positiv forskel for sårbare mennesker, som de ikke behøver, men fordi de har lyst og overskud. Det ville jeg gerne være en del.

Som vågekone tager man ud i hjem, på plejehjem eller hospitaler i de sene nattetimer og helt tidlige morgenstunder, for at sidde ved døende menneskers side, når der ikke andre der kan være der, i de sidste døgn, timer eller minutter, inden livet rinder ud. Jeg finder det meget meningsfuldt at være ved et døende menneskes side. Vores formål er at ingen, frivilligt, skal dø alene.

Som frivillig i Røde Kors havde jeg havde jeg mulighed for at søge om at komme med på Røde Kors årlige studierejse. Hvert år sendes en gruppe frivillige ud for at se det arbejde Røde Kors laver i deres internationale afdelinger.

Røde Kors arbejder med fem hovedindsatsområder i Malawi omkring Sundhed (herunder ernæring, førstehjælp, uddeling af mad på skoler, til børn der måske ellers ikke får mad, gendyrkningsmetoder mm.) Social inklusion (herunder at få udsatte børn i skole og holde dem i skole, økonomisk støtte til udsatte børn og familier, mødre grupper der bl.a. har samtaler med pigerne i landsbyen og syer genanvendelig menstruationsbind som gør at pigerne ikke dropper ud af skolen og får bedre karakterer), Vand og Sanitet (der bygges brønde og latriner samt undervises i hygiejne og forebyggelse af kolera og HIV), Organisatorisk Udvikling (herunder etablering af ungdomsklubber, uddannelse af lokale frivillige mm.) samt Katastrofe Håndtering og Forebyggelse. Jeg følte mig ekstremt heldig, da jeg fik en billet til rejsen til Malawi, og dermed fik mulighed for at opleve dette arbejde, på helt klods hold, og møde de mennesker der drager fordel af indsatsen.

Varmt og venligt folkefærd

Langt størstedelen af Malawis befolkning bor i landsbyer langt ude på landet og er selvforsynede. Men det er sårbart, for Malawi rammes ofte af klimaforandringsrelateret naturkatastrofer, som kontinuerligt sætter dem tilbage i udvikling. Alene i 2019 har de været ramt af massive regnmasser i januar, i februar ankom hærgende vinde og i marts kom den altødelæggende cyklon Idai, som resulterede i massive oversvømmelser hvor Røde Kors evakuerede folk fra flere landbyer i det sydlige Malawi. Vi besøgte området hvor folk var blevet evakueret fra og til. Det gjorde dybt indtryk på mig. Men overalt så vi smil, imødekommenhed og livsglæde, trods alt. Malawianerne er i det hele taget et meget varmt og venligt folkefærd der i stor stil udtrykker deres taknemmelighed for den smule de har, og det smitter. Der var hvert fald ingen af os fra gruppen der brokkede sig (særlig meget ;D) da vores kufferterne strandede i Congo og vi først fik rent tøj og underhylere mm. på rejsens 5. dag.

Under min rejse til Malawi har jeg fået så mange oplevelser jeg kan bruge til at reflektere over mine egne privilegier i livet. Alene det at være født i vesten, hvor vi ikke behøver bekymre os om sult, fattigdom, manglende rent vand, manglende uddannelse, børneægteskaber og tidlige graviditeter - som er de 6 største udfordringer Malawis befolkning lever under - er noget jeg, efter mødet med mennesker der lever under disse vilkår, samt det at høre deres personlige historier, er ubeskriveligt taknemmelig for. Min rejse og oplevelser i Malawi har helt bestemt givet mig lyst til at fortsætte mit frivillige arbejde for at gøre verden til et bedre sted, for dem, der har allermest brug for det.

En af de observationer der har gjort stort indtryk på mig, er at Røde Kors ikke går til udfordringerne med det formål at prakke udviklingslande som Malawi på, at de skal optage vores vestlige værdier, normer og levestandard. De ser hvad der allerede er tilstede som allerede fungerer, eller hvad Malawianerne selv ytrer at de har behov for, og så giver de støtte til at opbygge strukturer og faciliteter samt uddanne frivillige i lokalbefolkningen til at bevare og videreføre de aktiviteter. Det gør at indsatserne virkelig gør en forskel. Også på længere sigt. Når Røde Kors giver økonomisk støtte til sårbare personer i Malawi, er det ikke nogle oppefra, der bestemmer hvem der skal eller skal have penge - det er lokalefrivillige der kender befolkningen fordi de selv bor i landsbyen, der udvælger dem. Og der opstår ingen uro eller vold i kraft heraf. Det kunne vi i Danmark lære af. At lade en større del af magten forvaltes i nærmiljøet, kun at tage det, vi selv hver især virkelig behøver, samt at unde andre den hjælp de har brug for.

Mødet med mennesker der lever under de forhold som de gør i Malawi, har påvirket mig for livet, og jeg har helt sikkert har tabt noget af mit hjerte til Malawi. Jeg håber at kunne komme dertil igen en dag. Gerne som udsendt for Røde Kors.

Inden længe kommer jeg på Røde Kors' liste over foredragsholdere, og jeg glæder mig til at komme ud og rundt i landet og fortælle meget mere om mine oplevelser som udsendt i Malawi.