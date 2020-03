Se billedserie Sygehusene i Region Sjælland frigør kapacitet til den forventede stigning i antallet af patienter med COVID-19.

Region Sjælland drosler ned for planlagte behandlinger

LørdagsAvisen - 18. marts 2020

sygehuse Den helt ekstraordinære situation omkring COVID-19 betyder, at der bliver behov for at drosle ned på flere planlagte aktiviteter på Region Sjællands sygehuse. Det skal frigøre kapacitet på sygehusene, fordi man forventer en stigning i patienter med COVID-19 med behov for sygehusbehandling.

"Vi står i en ekstraordinær situation med spredningen af COVID-19, som vi er nødt til at forholde os til. Vi har ansvaret for at skabe den nødvendige kapacitet til de smittede patienter, der har brug for hjælp. Derfor skærer vi nu ned på de planlagte behandlinger, der kan tåle at blive udsat. Men det er vigtigt for mig at understrege, at vi opretholder alle de behandlinger, der ikke kan tåle at blive udsat, som for eksempel kræftbehandling og hjerteoperationer," siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Danske Regioner har været i dialog med Sundhedsstyrelsen om prioriteringen af, hvilken aktivitet på sygehusene der kan udsættes uden risiko for patienten. Den prioriteringsliste har Sundhedsstyrelsen fredag offentliggjort. Region Sjælland vil følge Sundhedsstyrelsens udmelding om at fokusere ressourcer på at pleje og behandle COVID-19-patienter og øge kapaciteten på intensivområdet.

"Situationen kalder også på, at vores medarbejdere hjælper dér, hvor det er vigtigt. Derfor kan særligt vores sundhedspersonale komme ud for at skulle arbejde i andre funktioner, end man er vant til. Jeg oplever allerede, at viljen til at hjælpe på andre områder er stor, og der ydes en kæmpe indsats af medarbejdere over hele regionen," siger Leif Panduro Jensen, koncerndirektør i Region Sjælland.

Alle patienter, der får udskudt deres behandlinger, bliver kontaktet. De patienter, der ikke hører fra sygehuset, skal fortsat møde op til deres aftaler.

Kapacitet på intensivområdet øges

Neddroslingen af planlagte behandlinger skaber blandt andet plads til at udvide antallet af intensivpladser. På Sjællands Universitetshospital, Roskilde, oprettes der nu 40 sengepladser og 12 intensivpladser til COVID-19 patienter. De 12 pladser oprettes på intensivafsnittet, da de nuværende indlagte intensivpatienter flyttes til Sjællands Universitetshospital, Køge.

Det er på nuværende tidspunkt fortsat Sjællands Universitetshospital, Roskilde, der har al ansvar for at modtage, behandle og pleje alle patienter med mistanke om og bekræftet smitte med COVID-19, mens der også testes for COVID-19 på regionens akutsygehuse i Nykøbing F., Holbæk, Slagelse og Køge.

Beredskabet i Region Sjælland er på forkant med udviklingen og er klar til at håndtere den forventede stigning i antallet af smittede patienter med COVID-19, sådan at kapaciteten på sygehusene kan udvides yderligere, når behovet opstår. Det betyder blandt andet, at regionens øvrige sygehuse løbende vil kunne aktiveres til også at behandle smittede med COVID-19.