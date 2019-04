Fabriksdirektør Jørn Stryger. CP Kelco. Arkivfoto. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Praktikpladspris til delt CP Kelco i Skensved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Praktikpladspris til delt CP Kelco i Skensved

LørdagsAvisen - 06. april 2019 kl. 06:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

CP Kelco ApS i Lille Skensved har gennem årene tilbudt lære- og praktikpladser til kommende automatikteknikere, industri-, proces- og lageroperatører, laboranter, kontorelever og smede.

Mere end 140 lærlinge og elever er blevet oplært på virksomheden.

Heraf er de 90 industri-, proces- og lageroperatører, og mange er stadig ansat i dag.

Sidste år var der 13 lærlinge på virksomheden.

Det er en stigning på hele 38 pct. sammenlignet med året før.

"Fabriksdirektør Jørn Stryger brænder for at uddanne fremtidens faglærte. Hans evne til at uddanne lærlinge og elever tjener som inspiration for alle andre virksomheder i lokalområdet", siger formand for DI Roskilde/Køge Bugt, Carsten K. Jensen.

Borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke, glæder sig over, at så mange unge bliver uddannet hos CP Kelco.

"Vi er dybt afhængige af, at virksomhederne tager ansvar for at uddanne fremtidens faglærte. Nøglen til succes er, at vi får skabt langt flere praktikpladser i de kommende år. Her viser CP Kelco vejen med deres mangeårige lærlingeindsats. Det fortjener en stor anerkendelse", siger Marie Stærke.

Den systematiske indsats over mange år er årsag til, at CP Kelco ApS torsdag den 4. april modtog DI's regionale praktikpladspris. Det var første gang prisen blev uddelt.

"CP Kelco vinder DI's Praktikpladspris i DI Roskilde/Køge Bugt på grund af det systematiske arbejde med at integrere lærlinge og elever i virksomheden. De går foran og tager et klart ansvar for at uddanne fremtidens faglærte", siger formand for DI Roskilde/Køge Bugt Carsten K. Jensen.

CP Kelco er med 370 arbejdspladser en af de største produktionsvirksomheder på Sjælland inden for fødevareingredienser. Virksomheden er en del af den globale CP Kelco koncern, der producerer ingredienser til forbedring af tekstur, konsistens og stabilitet i fødevarer samt i farmaceutiske og industrielle produkter.

I Lille Skensved produceres primært ingredienserne pektin og carrageenan på basis af citrusskaller og havtang -til brug i eksempelvis marmelade, frugt- og mælkedrikke, slik og kager.

CP Kelco sælger til over 100 lande og har et konstruktivt samarbejde med kunderne, som især er de store fødevareproducenter.

CP Kelco koncernen har på verdensbasis 7 fabrikker og beskæftiger i alt ca. 2.000 medarbejdere.

CP Kelco har de seneste 18 år haft 140 lærlinge og 110 praktikanter ansat inden for en bred vifte af fagområder.

Ingen andre virksomheder i DI Roskilde/Køge Bugt tager så stort et ansvar for at sikre unge en uddannelse.

Derfor har virksomheden modtaget den regionale praktikpladspris for 2019.pm