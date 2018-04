Det er lidt af en kunst at tegne et godt portræt, men med lidt fif og god vejledning fra Køge Billedskole kan det bestemt læres. Foto: Martin Haakan / CoverGanda.dk

Portrættegning for børn i Gule Hal

LørdagsAvisen - 21. april 2018 kl. 10:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvem har ikke prøvet at kæmpe med et portræt? Det ligner bare ikke rigtig. På næste Køge Billedskole kan børnene få hjælp til at lære kunsten at tegne det gode portræt.

Undervisningen starter med nogle øvelser, der hjælper børnene med at se og afkode ansigtets proportioner og linjer. Efter øvelserne skal de prøve at give sig i kast med at tegne et portræt.

Enten kan de gå sammen to og to og på skift sidde model for hinanden. Alternativt er det også muligt at medbringe et fotografi eller et billede af en person, du har taget med din mobil. Husk oplader, så du ikke pludselig løber tør for strøm.

"Undervejs vil jeg vise forskellige eksempler på portrætter. Det vil give mere viden og måske inspiration til, hvordan du selv kan gribe opgaven an. Det, man havde forestillet sig og tænkt i starten, kan meget vel ændre sig undervejs. Det sker ofte, at man får en ny portræt-ide, mens man arbejder", siger Ulla Eriksen, der som billedkunstner vil stå klar med gode ideer, fif og vejledning på workshoppen.

Du kan både tegne portrætter med blyant eller med farve - eller du kan blande de to udtryk. Som altid handler disse workshops hos Køge Billedskole om, at børnene kan lære forskellige kunstneriske, kreative udtryk og udforske de mange forskellige discipliner, der findes for en billedkunstner.

Det gode portræt-workshoppen finder sted den 28. april kl. 13-17 i Gule Hal, Strandpromenaden 1 på Søndre Havn. Det er gratis at deltage og kræver ingen forudgående tilmelding. Familiens mindste skal nok have hjælp fra en forælder eller anden voksen.