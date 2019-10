Børge Møller har rundet 90 år. Foto: Martin Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Politisk og kulturel profil har rundet 90 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politisk og kulturel profil har rundet 90 år

LørdagsAvisen - 12. oktober 2019 kl. 06:24 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børge Møller begyndte sit liv i Midtjylland, hvor han er født og opvokset i en præstegård i Levring mellem Silkeborg og Viborg, men siden 1953 har hans liv været uløseligt forbundet med Køgeområdet, hvor han gennem mange år har sat sit tydelige præg på udviklingen.

Det gælder både gennem 20 år i byrådet og for eksempel også i forbindelse med hans store engagement i foreningslivet.

"Min tilgang til Lille Skensved er, at den tidligere ejer af Ejlegaarden, Hans Th. Jensen, søgte en bestyrer til sit landbrug. Dengang var Ejlegaarden et avlscenter for fjerkræ. Jeg blev ansat for et halvt år i første omgang, og det blev så min skæbne, som jeg aldrig har fortrudt," fortæller han.

Kort tid efter ankomsten blev han også engageret i det lokale foreningsliv som gymnastikinstruktør og siden som formand for den lokale gymnastikforening. I 1956 blev han gift, og i 1962 købte han Ejlegaarden sammen med sin kone, Mary. Sammen har de tre drenge.

Den kulturelle og demokratiske interesse blev for alvor vækket i forbindelse med et ophold på Ryslinge Højskole.

Det travle liv på gården forhindrede dog ikke Børge Møller i at engagere sig i en række forskellige sammenhænge. Han brugte blandt andet tid i skolenævnet, og som 35-årig kom han også med i Andelsbankens bestyrelse. Samtidig engagerede han sig i Venstre, og i 1982 blev han valgt ind i Køge byråd for partiet.

Han nåede i alt 20 år i byrådet frem til 2002, og i den forbindelse nåede han syv år som viceborgmester.

"Det var gode og spændende år, som jeg ser tilbage på med glæde," siger Børge Møller, der blandt andet var med til at etablere den kommunale musikskole tilbage i 80'erne, og i 90'erne var han med til at skabe fundamentet for en central del af den økonomiske udvikling, der er sket i Køge Kommune de seneste 20 år, da man i 1998 besluttede at satse på etablering af nye erhvervsarealer ved motorvejen.

"Som viceborgmester var jeg med til at købe de første gårde og udlægge de erhvervsarealer til det, der i dag hedder Skandinavisk Transportcenter. Det var en stor investering, men det har da heldigvis vist sig også at være en rigtig beslutning," smiler han.

"Jeg var også med til at ansætte Thomas Kampmann som chef for transportcentret, og det var et godt valg, vi gjorde," tilføjer han om de første spæde skridt til den enorme erhvervsudvikling, som i dag er vokset et godt stykke ud over de rammer, man havde forestillet sig fra begyndelsen.

Han nåede også 16 år i Højelse Menighedsråd og var i øvrigt med til at bygge den nye Ølby Kirke i forbindelse med sit arbejde i menighedsrådet.

Mandag 9. september rundede han 90 år, men han følger stadig med i det politiske liv i Køge, og han er også stadig medlem af Venstre.

I 2010 solgte han og hans kone landbruget ved Lille Skensved og købte i stedet deres nuværende bolig på Ullitsvej, hvor udsigten over markerne mod vest var et af de afgørende argumenter for det tidligere landsmandspar.

Børge Møller sidder stadig i bestyrelsen for Køgefonden, men ellers har han i dag trukket sig fra de fleste tillidsposter.