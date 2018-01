Foto: Martin Haakan / CoverGanda.dk

Politikeren har ordet: Vi skylder vælgerne at søge indflydelse

LørdagsAvisen - 18. januar 2018 kl. 07:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra Konservativ side vil vi gerne ønske alle borgere i Køge Kommune et godt nytår og samtidig takke de mange, som støttede os til valget og under valgkampen.

Selvom vi selv fik flere muskler i den nye kommunalbestyrelse, så sidder vi ikke længere for bordenden. Vi har dog valgt og er blevet tilbudt at være en del af det nye flertal. Det vil vi gerne, da både vi og andre valgte, skylder vælgerne at søge indflydelse og at tage et medansvar for udviklingen i hele kommunen.

Vi er fast besluttede på at fortsætte med at sikre udviklingsmuligheder i vore landsbyer, hvor dette ønskes, ligesom vi vil følge op på, at bydelsplaner for Herfølge og Borup føres ud i livet.

Man kan også være sikre på, at vi støtter byvillingen, der er i fuld gang i Køge Kyst-områderne samt den forestående byudvikling i Køge Nord.

Vi skylder også vores detailhandel at sikre, at indførelsen af betalingsparkering bliver fulgt tæt og evalueres medio i år første gang. Hvis der stadigvæk er tidsler i den buket, som må vi få dem rette tingene til.

Vi er dog stadigvæk meget optagede af at se det færdige resultat med byudviklingen. Vi er sikre på, at det nok skal lykkes at få Kirkepladsen, Torvet, Stationspladsen, Biograftorvet og Havneforpladsen til at binde midtbyen sammen og give mulighed for liv og handel.

Idrætslivet skal have de lovede bedre vilkår, hvilket ligeledes vil blive fulgt op. Vi vil fortsat være med til at sikre, at kommunens økonomi er sund og robust.

Endelig er det et must for os, at dialogen med borgerforeningerne fortsat skal styrkes, så der skabes et dialog forum forud for beslutninger der påvirker borgerne i deres nærområde.

Flemming Christensen

Gruppeformand

Konservative i Køge