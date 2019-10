Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Vi skal styrke vores sammenhængskraft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Vi skal styrke vores sammenhængskraft

LørdagsAvisen - 17. oktober 2019 kl. 10:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det smukke efterår er for alvor sat ind. Bladene ændrer farve og vejret bliver stadig mere fugtigt. Lige så sikkert som det forudsigelige vejrskift er efterårsferiens kommen.

Min familie og jeg nyder at tilbringe fredagen før denne ferie ved kulturnatten i København. Kulturnatten er for mange københavnere og sjællændere blevet aftenen, hvor man mødes med gode venner eller familie og bliver kulturelt beriget eller nyder nogle af de mange skønne caféer og gode spisesteder.

Massiv regn og blæst gjorde aftenen lidt mindre hyggelig i år og vi nåede desværre kun et besøg på Christiansborg sammen med mange hundrede andre besøgende. Som altid havde "Borgen" slået dørene op og indbudt til besøg inde i demokratiets bankende hjerte, hvor vi helt almindelige mennesker kunne komme tæt på vores landspolitikere og få uddybet spørgsmål og blive klogere på den kommende Finanslov eller andre politiske topemner.

Og hvor er det unikt, at vi kommer så tæt på de folkevalgte, embedsmænd og spinddoktorer - det skal vi værne om og passe på. Et af samtaleemnerne på Kulturnattens Christiansborg var, hvordan Statsministeren i Folketingets åbningstale havde fået hele salen fra højre til venstre til at bryde sammen af grin over historien om Statens køb af elefanten Ramboline og kamelen Ali. De var jo venner og kunne ikke sådan bare skilles ad.

Det var godt nok ud på de små timer efter en lang debat, og alle var vist lidt overtrætte, som min hustru med et grin bemærkede, men alligevel afspejler episoden noget helt specielt ved det danske demokrati: At humoren binder os sammen som en vigtig del af den danske folkesjæl og at politikere kan grine sammen på tværs af partiskel. Det skal vi også værne om.

Men heldigvis har vi også arrangementer, der binder os sammen i Køge Kommune. Arrangementer hvor vi mødes, hygger, diskuterer, udveksler synspunkter eller bare motionerer sammen. Det er altid gavnligt at blive udfordret både på holdninger, krop og sjæl. Det gør os klogere på verden og på os selv. Køge Festuge, koncerter, Tøserunden, Champagnegaloppen, Kyndelmisse og mange, mange andre lokale arrangementer, kan som Kulturnatten i København, bringe os sammen. De ofte frivillige lokale kræfter som sørger for at de sker, kan ikke takkes nok. Men uden hjælp fra politisk hold går det ofte ikke.

I kultur- og idrætsudvalget ønsker vi derfor gøre at det nemmere for vores foreninger og klubber, at afholde stævner, koncerter, teaterforestillinger eller andre folkelige arrangementer. Det skal være muligt at kunne bruge kommunens idrætsfaciliteter, alle vores skønne byrum og andre kommunale bygninger i endnu højere grad end nu, og vi skal gøre det væsentligt nemmere at tiltrække nationale begivenheder inden for både idræt og kultur. Kort sagt skal vores ypperste mål være at styrke den kommunale sammenhængskraft.

God efterårsferie!

Thomas Kielgast

Gruppeformand SF