Politikeren har ordet: Vi skal gøre de købestærke turister glade for vores by

LørdagsAvisen - 01. august 2019 kl. 16:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En god sommer er over os, det summer af liv, og turisterne hygger sig i Køge. Der har været lutter positive historier med internationale krydstogtsskibe, en underføring i midtbyen er rykket væsentlig tættere på ved det store salg, der var i starten af sommeren. Alt sammen er noget, der vil give liv og mere turisme.

Livet i gaderne og erhvervslivet i Køge er med til at gøre, at turisterne har lyst til at komme til vores kommune, om det gælder middelalderbyen i Køge, dyndet i Borup eller Vikingeborgen i Lellinge. Turismen, erhvervslivet er en af de store generatorer for, at vi som kommune kan vækste i vores økonomi og holde den høje standard, vi har.

Derfor vil Liberal Alliance også gerne fra kommunal side hjælpe til med at gøre det nemt for virksomhederne at vokse og udvikle deres forretninger, dels ved at fjerne bøvlede regler, men også gå ind og se på om vi kan lette afgifter for specielt oplevelsesindustrien i Køge. Så bliver der i de enkelte virksomheder bliver råd til netop at udvikle og styrke både deres egen forretning, men også Køges brand.

Skulle vi være heldige, at der begynder at komme flere krydstogtsskibe til Køge og en højere frekvens i disse, får vi nemlig brug for et styrket erhvervsliv til at kunne gøre de købelystne og købestærke turister glade for vores by.

Det er derfor med stor optimisme og glæde, at jeg starter klummesæsonen med at slå et slag for oplevelsesindustrien.

Fortsat god sommer.

Jeppe Lindberg

Liberal Alliance