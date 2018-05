Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Vi kaster om os med milliarder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Vi kaster om os med milliarder

LørdagsAvisen - 11. maj 2018 kl. 17:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag aften sad jeg på Køge Rådhus som formand for Ældre og Sundhedsudvalget og skulle tage stilling til spareforslag til omkring 26 millioner alene i 2018 - velvidende at det samme problem rammer os i 2019. Der var ikke mange smil på læberne blandt udvalgets medlemmer, og der var ingen der syntes det var en behagelig oplevelse, men desværre en nødvendig øvelse da vi ikke har pengene på budgettet. Når der nu står i overskriften 'Køge kalder Christiansborg', hænger det meget sammen med, at jeg som lokalpolitiker ikke helt forstår - eller er enig i de prioriteringer der bliver lavet på Borgen. Jeg ved godt at mange siger, at man kan ikke blande lokalpolitik samme med landspolitik, men det mener jeg godt, man kan.

Lad mig tage nogle eksempler. Sidste efterår kunne man i nyhederne læse, at besparelse på asylansøgere 2.148 milliarder nu skulle gå til udviklingslandene især Syrien. For ganske få uger siden besluttede regeringen at give yderligere 730 millioner til Syrien og nabolandene til genopbygning med mere. Det er kommet frem, at den danske stat årligt bruger 36 milliarder på indvandrere og flygtninge hvert år. Herudover bruger vi 16 milliarder til udviklingsbistand - det virker på mig som et galehus, vi befinder os i.

Der er åbenbart ingen grænser for, hvor meget vi kan give væk til alle andre rundt omkring i 3. lande og udviklingslande, men når det kommer til at passe på vores ældre medborgere, skal vi hele tiden spare og effektivisere. Der er ingen, som tænker på, at de borgere som i deres alderdom har brug for hjælp og støtte, at det er dem, som har bygget hele vores velfærdssamfund op ved gennem et helt liv at have arbejdet hårdt og betalt skat.

Nu vil disse medborgere gerne have lidt tilbage, men dette er desværre ikke muligt - da vi kaster om os med milliarder til alle andre end dem, som har fortjent det.

Nu har jeg nævnt mange milliarder - men hvis blot 10 af disse milliarder kunne bruges ude i kommunerne til andre formål som ældre, børn, skoler m.m. ville tingene se meget anderledes ud - og det ville betyde ca. 100 millioner til Køge kommune.

Christiansborg: Se at komme i gang.

Bent Sten Andersen

Dansk Folkeparti i Køge