Borgmester Marie Stærke.

Politikeren har ordet: Velkommen tilbage fra sommerferien

LørdagsAvisen - 09. august 2019 kl. 11:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På mandag starter børnene i skole igen, sommerferien slutter, men mon ikke, sommeren vil vare lidt endnu? Jeg håber for alle, at I kommer tilbage med lidt mere overskud og med mod på et dejligt efterår. Personligt har jeg nydt sommeren både i Danmark og Italien. Vi tog toget derned. Ikke kun for at passe på klimaet, men også fordi vi ville prøve det. Alle fire med kufferter, rygsække, sovebamser og biblioteksbøger, indtog vi diverse togstrækninger fra Nykøbing F station og til Firenze. Det kan klart anbefales. Det var en virkelig hyggelig måde at rejse på. Men jeg må indrømme, at jeg er glad for, også at have haft sommerferie i Danmark. Jeg elsker det omskiftelige vejr, de danske strande og ikke mindst de lyse sommeraftener.

Da jeg tiltrådte d. 1. januar 2018 var det med målet og løftet om en bedre hverdag for børn, for folkeskole, for ældre. Jeg ville have mindre fokus på store udviklingsprojekter -mere fokus på en bedre hverdag for Køge kommunes borgere. Men som forklaret bla. i tidligere klumme og andre steder, så stod det ved det nye byråds tiltrædelse klart, at kommunens økonomi var gevaldigt presset af flere ældre borgere med større behov, end vi havde budgetteret med og flere børn. Det er dejligt at bo i en kommune, hvor vi er mange borgere, men pengene til at passe på vores borgere, skal også være der. Derfor lagde vi et budget i efteråret 2018, der tog første livtag med den pressede økonomi og aftalte med hinanden, at det næste livtag skulle tages henover vinteren og foråret 2019, hvor der skulle findes 60 mio kr inden sommerferien.

Det har betydet, som det sikkert er gået op de fleste, at vi her før sommerferien, arbejdede med og tog beslutning om en række besparelser. Og vi er næsten i mål. Vi har fundet og truffet beslutning om 50 mio kr - der mangler altså fortsat at blive fundet 10 mio kr. Forligsparterne, der består af alle byrådets partier, besluttede at afvente hvad vi gør med de sidste 10 mio kr til vi kender indholdet af den aftale, der hvert indgås mellem Kommunernes Ladsforening (KL) og Regeringen. Fordi der var valg så tæt op mod sommerferien, lader aftalen stadig vente på sig. Men det er tydeligt for alle, at det nye politiske flertal og den nye regering på Christiansborg, vil have bedre vilkår på særligt børneområdet, og vi må derfor formode, at der kommer penge i kommunernes retning til netop børnene. Men lad os se, vi kan ikke tage stilling til noget, før vi ved, hvilken økonomi, vi ser frem imod.

Og mit løfte? Det har jeg ikke glemt. Heller ikke, i den proces, vi har været igennem, for at få styr på økonomien. Fx har vi sparet ca 8% i Børneudvalget, men budgettet er samtidig udvidet med mere end 20%. Vi har ikke skåret på normeringerne siden 2009, og udvidede faktisk normeringerne i 2015.

Jeg vil arbejde for en bedre hverdag for Køge kommunes borgere, for børnene, for folkeskoleeleverne, for ældre. Og når de sidste 10 mio kr er fundet - forventligt i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, så er vi i mål og kan begynde at se fremad. Vi har ikke en masse nye penge at gøre godt med, men hvis alle i kommunen holder sine budgetter og der ikke sker uventede ting, så er der nu styr på økonomien. Jeg har sammen med byrådet haft fokus på at få styr på økonomien. Det er lykkes. Nu kan jeg og vi begynde det arbejde, vi satte os i spidsen for. Det er tid til en bedre hverdag!

Marie Stærke

Borgmester