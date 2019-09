Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Udvalg vil øge borgerinddragelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Udvalg vil øge borgerinddragelsen

LørdagsAvisen - 05. september 2019 kl. 16:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennem 2019 har Kultur- og Idrætsudvalget igangsat en proces, som har til formål at udvikle, revidere og reformere centrale elementer og institutioner i Køge Kommunes kultur-, idræts-, og fritidsliv. Dette gøres på en måde hvor man opnår en større grad af fleksibilitet, borgerinddragelse og politisk handlefrihed.

Min tanke om dette opstod efter et oplæg i KL-regi. Her introducerede en repræsentant fra Dansk Designcenter nemlig konceptet omkring det såkaldte Networked governance i forbindelse med et andet oplæg. Networked governance skulle blive det nye sort inden for offentlig styring. Konceptet sikrer en større grad af borgerinddragelse og omfavner at det moderne samfund i højere grad er med til at forme den politiske dagsorden. Derudover har borgerne øget mulighed for at tydeliggøre deres krav over for politikerne. På sigt skulle det være hensigten at man gik mod dette offentlige styringsprincip fra det nuværende New Public Management som Schlüterregeringen introducerede i 1983 og som primært er drevet af strømninger på markedet.

For overfor borgeren kan vi jo efterhånden tydeligt konstatere at New Public Management har sine helt tydelige faldgruber. Ofte føler borgeren at systemet er en meget tung klods at danse med og at borgeren snarere er til for systemet end hvad egentlig burde være omvendt. Jeg går udfra du selv kan nævne en række eksempler fra dit eget liv.

Men det er jo ikke nok bare at blive ved snakken. Hovedansvaret for at overgå til princippet om Networked governance ligger primært hos politikerne. Derfor tænkte jeg at det ikke kunne skade at prøve konceptet af i en miniudgave i Kultur- og Idrætsudvalget.

Herefter gik jeg i tænkeboks og udarbejde praktisk model til en møderække som udsprang fra det generelle koncept. Det har medført at vi siden starten af 2019 har kørt med nogle såkaldte temamøder i Kultur- og Idrætsudvalget. Teammøderne omhandler emner som er helt centrale på vores Kultur- Idræts- og Fritidsområde i Køge kommune. Disse møder ligger oftest før den ordinære udvalgsdagsorden.

Her har vi pludselig muligheden, som udvalg, for at få disse temaer godt og grundigt vendt og drejet på forskellige måder som passer til det enkelte tema. Vi finder nogle foreløbige steder hvor vi har enighed. Derefter former vi sammen sagen, eller sagerne, som så endeligt skal gennemarbejdes og vedtages formelt på et ordinært udvalgsmøde. Nok vigtigst af alt har vi nu muligheden for konkret at diskutere hvordan borgerne inddrages i forbindelse med den konkrete sag. For det er meget vigtigt!

Jeg må nok indrømme, at jeg aldrig har været tilhænger af det klassiske dialogmøde hvor man sidder lidt i rundkreds, skriver lidt på nogle gule sedler - eller nogle plancher, fremlægger lidt for hinanden, går derfra og hører egentlig ikke rigtig noget fra det nogensinde igen.

Efter et halvt år hvor udvalget har arbejdet ganske lukket og haft muligheden for at justere processen, føler jeg at det nu er tid til anden fase i den lille udrulning. Det er på tide at få offentligheden med ombord! Derfor er den foreløbige liste med temaer blevet åbnet på sidste ordinære udvalgsdagsorden. Så kan alle nu konkret kan se hvad udvalget skal arbejde med fire måneder frem på temamøderne.

Endvidere er der også en liste med de temaemner som ligger og venter på at blive fastlagt til et temamøde. Hvis du har en god idé til et tema som Kultur- og Idrætsudvalget skal arbejde med, så håber jeg du vil tage fat i mig eller en af de andre udvalgsmedlemmer.

Anders Ladegaard Bork, Dansk Folkeparti

Formand for Kultur- og Idrætsudvalget