Politikeren har ordet: "Thumbs up" til skolerne

Det er vi i Venstre rigtig stolte over, for gennem de sidste 4 år har vi både stået i spidsen og arbejdet hårdt for, at både folkeskoler og privatskoler i kommunen skulle prioriteres i et trangt skolebudget. Vi mener ikke, at det er pengene, der alene gør, at vores skoler er steget generelt på mange parametre, men de er et godt skridt på vejen til at få vores skoler med og få dem godt op ad rangstien på alle parametre, der måles på.