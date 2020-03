Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Tak til Velfærdens Helte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Tak til Velfærdens Helte

LørdagsAvisen - 27. marts 2020 kl. 09:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tak, tak og atter tak til velfærdens helte!

Tak til SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, sygeplejersker, portører og rengøringsassistenter. Tak til læger, bedemænd og køkkenpersonale. Tak til socialpædagoger og andre der holder livet i gang for vores psykisk syge og handicappede borgere. Tak til lærere og pædagoger der holder gang i fjernundervisning og nødinstitutioner. Tak til alle jer der holder alt der administrative i gang, så der kommer beskyttelsesudstyr og andre nødvendige redskaber frem til dem der kæmper ud i forreste linje. Tak til buschaufførerne der trodser smittefaren og holder gang i den kollektive trafik og tak til "skraldemændene", der sørger for den del af systemet fortsat virker!

Kære medborgere, når I læser denne klumme, er vi alle langt henne i den anden uge af et Danmark, der er lukket rigtigt meget ned - nu er lukningen forlænget til efter påske og lur mig om ikke det vil trække yderligere ud!

Lige nu oplever vi nødvendigheden af og det fantastiske udbytte af et offentligt sundhedsvæsen, der fungerer på trods af to årtiers nedskæringer. Et sundhedsvæsen der har trodset nedskæringer og usmagelig "nedgøring" af faglighed og hele faggrupper. Et sundhedsvæsen der har kunne omstille sig til denne krigslignende virkelighed på en velorganiseret måde og med respekt for de mange med andre sundhedsbehov som må vente, til krisen er overstået.

Lige nu arbejder Enhedslistens folk på Christiansborg hårdt på at sikre test til sundhedspersonale, og at de helt basale hjælpemidler som mundbind og håndsprit er og fortsat vil være til rådighed, så dem, vi skal sætte vores lid til, ikke selv skal blive smittet!

Vi må prise os lykkelige for, at strategien om privatiseringen af det danske sundhedsvæsen ikke blev den store succes, som de skiftende borgerlige regeringer havde ønsket. De mange forsøg på at underløbe og miskreditere det offentlige sundhedsvæsen og ældrepleje har dog på mange måder trukket kræfterne ud af den fælles indsats. Vi ville i dag have stået meget stærkere uden de konstante ideologiske angreb og de mange besynderlige regler, der skal forhindre den bedste fælles indsats med det eneste formål at skabe profitable private ordninger.

Jeg håber virkelig, at den nuværende sundhedskrise vil være det "wake up call", der får vendt holdningen til, hvordan vi fremover vil prioritere vores sundhedsvæsen. Lad det være fortid med konstante årlige nedskæringer på hospitalsvæsenet. Lad det være fortid med at erstatte faglig viden og indsigt med regneark og styringsredskaber, der er egnede til supermarkedskæder men absolut ikke til et sundhedsvæsen. Lad det blive en fremtid hvor vi værdsætter og investerer i fælles løsninger.

Når Enhedslisten år efter år har kæmpet for at skabe ordentlige forhold for "Velfærdens Helte", er vi alt for ofte blevet mødt af suk, hændervriden og nok det værste: Tavshed - larmende tavshed. Fra det yderste højre til dem der står os politisk nærmere har der været en ubrydelig troskabsed om, at den fælles del af samfundsværdierne skulle blive mindre og mindre. Det er mit inderlige håb, at vi kan bryde den troskabsed efter denne krise og igen komme til at værdsætte den fælles indsats.

Pas på jer selv derude - husk de ensomme ældre kan have kæmpe glæde af en opringning, "facetime" og andre former for kommunikation - dagene kan blive meget lange i denne tid!

Niels Rolskov

Gruppeformand for Enhedslisten De Rød/Grønne i Køges kommunalbestyrelse