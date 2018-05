Jeppe Lindberg (LA).

Politikeren har ordet: Stop stemmemaksimering og få arbejdstøjet på

LørdagsAvisen - 25. maj 2018 kl. 07:49

Nu sidder vi her, seks måneder efter et kommunalvalg, og kigger på kommunens husholdningsbudget og tænker, hvad gik der galt. Vi har en OK sund økonomi, men vi bruger for mange penge i forhold til, hvad der er sundt for samfundet og for at holde os inde for budgetloven, der skal sikre, at vi ikke rammer en ny finanskrise med blandt andet stor arbejdsløshed.

For at kunne løse en udfordring, skal man forstå årsagen, og det ser ud til, at der ikke er blevet gjort ret meget for at løse de stigende udgifter ved nytænkning og effektivisering via digitalisering. Kort før valget valgte byrådet at give massive tillægsbevillinger til blandt andet skoleområdet og ældreområdet. Dette var inklusiv dagens skribent, men modsat den tids politiske ledere og fagudvalgsformænd, så havde undertegnede ikke indflydelsen til at gøre noget. Vi valgte endda ikke at træde fuldt ind i budgetaftalen for i år.

Hvorfor sket sådan noget? Man kan kalde det stemmeoptimering i forbindelse med det forestående valg, hvilket skriger til himlen om en kynisk u-professionalisme. Men hvorfor lader politikerne sig påvirke af dette pres? Deres opgave er at træffe beslutninger, der er i almenvellets interesse. Uden at være presset af særinteresser, som opfinder nye og til tider ikke relevante opgaver for velfærdssamfundet.

Professor John Tullock kortlagde i sin bog "The Vote Motive", om egeninteresser spiller ligeså stor rolle for politikere og embedsmænd som for alle andre. Det kan selvfølgelig ikke stå alene. Alternativt skulle man formode, at personer, som skifter karriere fra erhvervsliv til politik eller den anden vej, samtidig skifter personlighed. Det forekommer ikke at være en rimelig formodning.

Tullock kortlagde, hvordan man må forstå egeninteresse i de demokratiske institutioner. Mens erhvervslivet optimerer profit (og dermed har et profitmotiv), ønsker politikere at optimere antallet af stemmer (og har dermed et stemmemotiv - "vote motive"). Både erhvervsfolk, politikere og embedsmænd vil til tider tilsidesætte egne interesser til fordel for andres eller almenvellets, men generelt må vi antage, at de handler egennyttigt.

Derfor må vi konkludere, at kommunens overforbrug skyldes et stemmemaksimerende år af egennyttige politikere. Det er vigtigt at understrege, at teorien om stemmemaksimering ikke bygger på den antagelse, at politikere er onde eller dårlige mennesker. Tværtimod bygger den på den antagelse, at politikere er omtrent så egennyttige (og omtrent så uegennyttige) som alle andre mennesker.

Nu må det for alle politikere handle om almenvellet, og alle må i gang med at se på, om det virkeligt er nødvendigt at bruge flere penge på idrætsanlæg og kulturelle anlæg. Vi bliver nødt til kritisk at forstå, om det, at folkeskolen udbyder flere idrætsklasser til knap 2,5 millioner, gør, at børnene får en bedre grundskole. Med andre ord: Stop stemmemaksimeringen og få arbejdstøjet på.

Jeppe Lindberg,

Liberal Alliance