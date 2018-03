Politikeren har ordet: Støt velfærden og den danske model - lav en aftale nu!

Vi oplever allerede hårdt pressede medarbejdere, udfordringer med at tiltrække dygtige medarbejdere til kommunens mange arbejdspladser og ikke mindst kan vi se et stort lønskel mellem offentlige og private ansatte. Vi har derfor stor forståelse for, at de offentlige ansatte kæmper for at bevare betalt spisepause, for højere løn og for en reel arbejdstidsaftale for lærere og undervisere.