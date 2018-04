Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Skolen skal videre! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Skolen skal videre!

LørdagsAvisen - 26. april 2018 kl. 08:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den der folkeskolereform, som vi stadig omtaler som "den der folkeskolereform", til trods for at den har været her i en hel valgperiode, bliver ved med at være "den der", indtil vi tør tage ejerskabet og lade den være en del af vores hverdag.

Skolerne, børnene og medarbejderne lever med det hver dag, og selvom jeg før har sagt at reformen ikke var en "prut som er slået i en konservativ sovepose", så skal vi politikere nu også turde tale om andet.

Visionerne for vores skolevæsen er et godt sted at starte. I alle de år jeg har været en del af den politiske verden, har Skolebestyrelser og forældre råbt på en vision for skolevæsenet. Og en ting tør jeg love - den kommer nu. Pt. Er formandskabet på vej rundt og tale med hver enkelt skole om udvikling, lokal kvalitet og bedre samarbejde, og for at vende nogle af de ting som vi kan se skal skabe en samlet vision. Det er meget vigtigt, at dialog ikke længere bare er noget vi har over en sandwich to gange om året, hvor der er to timer til at nå rundt om 16 skoler og deres hverdag.

Der skal stadig væk være dialogmøder som hidtil, men kombineret med de nye. Mine 4 år som formand i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har vist mig, hvad dialog og samarbejde kan gøre af forskel. Det er i "marken" at hverdagen mærkes, og det er vigtigt at Rådhusets tykke mure fungerer mere som et gardin, som kan trækkes fra når vi så diskuterer den hverdag. Kort sagt, der skal simpelthen være kortere fra skole til Rådhus, og fra Rådhus til skole. Det tror jeg virkelig at der er brug for.

Der er masser af ting som skal have fokus. Strategi for åben skole, hvor skolevæsenet og foreninger og erhvervslivet skaber bedre skolegang for eleverne, sammen. Strategi for inklusionen, hvor der er en hårdfin grænse imellem elever som SKAL inkluderes og elever som har bedst af IKKE at blive gå i en almindelig folkeskoleklasse. En strategi for hvordan vi helt overordnet får gjort eleverne mere klar til den helt vanvittige uddannelses- og jobrejse som venter dem efter folkeskolen. Jeg glæder mig i hvert fald til, at komme rundt og snakke visioner med vores skoler. Den første vision må være klar - Nu skal vi videre!

Mads Andersen

Formand for Skoleudvalget

Det Konservative Folkeparti