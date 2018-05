Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Politikeren har ordet: Sikke en weekend!

LørdagsAvisen - 28. maj 2018

Når jeg afleverer denne klumme er sidste weekend netop overstået, og i skrivende stund sidder jeg med en følelse af ro og stolthed over, hvor jeg bor.

Danmark og Køge har vist sig fra sin bedste side i maj, og vi ved jo, at når vejret er godt, kommer vi for alvor ud og møder hinanden - og det gjorde vi så sandelig i weekenden.

Lad mig starte fredag aften: Jeg skulle i TV2 Lorry, der havde lagt deres "sommertogt" forbi Køge og Røst-festivalen. Ligeså snart jeg nærmer mig gågaden er der en helt særlig stemning og summen af liv. Aftensolen falder smukt og skarpt ned bag kirketårnet og henved et par hundrede unge mennesker nyder aftenen på forpladsen ved KØS. Stemningen er helt suveræn. Jeg giver mit interview til Lorry - jeg skal fortælle lidt om at være erfaren udi at holde taler, og senere på aftenen får jeg set hele udsendelsen på nettet. En fin og god fortælling om Røst-festivalen, lidt om Køge og en masse af den stemning, jeg lige selv havde mærket.

Og hvad er så Røst-festivalen? Jo, det er en slags taler-festival. En festival hvor 200 talere fra forskellige højskoler i hele landet, indtog scenerne i Køge og kom med forskellige hjertevarme, indsigtsfulde og kloge ord om personlige erfaringer og livsbetragtninger. Jeg nåede at høre en syrisk flygtning, tre kvinders tanker om indvandrerkvinders ligestillingskamp. Jeg hørte en spastiker fortælle om hendes liv, en mand i kørestols virkelig humoristiske fremstilling om hans liv.

Lørdag formiddag åbnede jeg DATS-festivalen. En teaterfestival med en række gratis forestillinger ml kl 11 og 22. Det var Køge Amatørscene, der var vært og både DATS-folkene og Køge Amatørscenes frivillige havde lagt et kæmpe arbejde. Salen var fuld og en masse besøgende fik Køge at se fra sin bedste side.

Senere lørdag fik jeg selv lov, sammen med direktøren for KØS, at indtage scenen til Røst-festivalen. Her skulle vi interviewes om politik, retorik og kunst - og forskellene og lighederne ved politik og kunst. Endnu engang summede byen af liv og glæde. Og det har svært ikke at føle stolthed over, hvad Køge kan.

Og så havde kronprinsen fødselsdag! Sikke en fejring! Sikke en kronprins - sikke en kronprinsesse! Jeg føler mig ydmyg og stolt over at bo i et land, hvor vi kan fejre vores kronprins, så smukt, så nede på jorden og så højtideligt. Jeg sad hjemme i sofaen fulgte med. Jeg grinte og græd under forløbet og følte et helt særligt fællesskab med resten af Danmark.

Søndag tog jeg min mor under armen og min dreng i hånden og drog til Bjæverskov IF Frems traditionsrige loppemarked. 157 frivillige knokler en vis legemsdel ud af bukserne for at rejse et af de største loppemarkeder og tjene penge til idrætsforeningens ungdomsarbejde. Det er altid en kæmpe fornøjelse. Endnu engang mærker man summen af liv og glæde. Og mere end én siger "hej Marie!", og man mærker fællesskabet. Endnu engang kom jeg hjem med en kasse forskellige ting, som jeg helt sikkert ikke har plads til, men som jeg helt sikkert bliver glad for.

Og hvorfor fortæller jeg nu om det? Jo for efter sådan en weekend, så føler jeg ro og stolthed. Ro fordi jeg er tryg og har tro på fremtiden og mine medmennesker. Det har jeg, fordi jeg endnu engang har mødt engagerede, dygtige ildsjæle, der hver på deres måde gør en masse for andre, for fællesskabet og dermed for dig og mig og sig selv. Og stoltheden kommer af præcis samme årsager. Hvor er vi dog rige i kommunen og i Danmark, når vi bor i et land med så stærkt et fællesskab. Det skal vi værne om!

Marie Stærke (S)

Borgmester