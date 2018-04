Send til din ven. X Artiklen: Politikeren har ordet: Selvfølgelig skulle Børnehuset i Gørslev bevares! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikeren har ordet: Selvfølgelig skulle Børnehuset i Gørslev bevares!

LørdagsAvisen - 19. april 2018 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre havde et valgløfte ved sidste kommunalvalg: Det skal være nemmere at være børnefamilie i Køge Kommune.

Derfor ville vi IKKE være med til at lukke daginstitutioner, som giver mening i det lokalsamfund, de ligger i.

Derfor var Venstre også klare i mælet helt fra start: vi ville ikke lukke Børnehuset i Gørslev selvom de pt. er presset på børnetallet i institutionen.

For hvis vi mener noget med, at vi gerne vil styrke de forskellige lokalområder i HELE vores kommune, så går det ikke, hvis vi lukker en slags livsnerve som både en daginstitution eller en skole er.

For både skoler og daginstitutioner giver rigtig god mening i lokalområdet. Ikke blot fordi man kan få sine børn passet der, eller de går i skole der, men fordi selve institutionen er omdrejningspunktet for de børnefamilier der bor der. Det er her man møder de andre forældre som man får sig en kort sludder med, og det er ikke mindst her ens børn lærer de andre børn at kende, som de forhåbentlig skal videre sammen med helt fra vuggestue til børnehave og videre ind i skolen.

Det er lige præcis hér, hele fundamentet starter for vores børn, som skal gøres klar til livslang læring og det skulle da gerne være med nogle kammerater, som de kender fra legepladsen i byen.

I Venstre kommer vi også til stadig at kæmpe for DET FRIE SKOLEVALG for forældre, som ønsker det på deres børns vegne, når de kommer på dagsordenen i Skoleudvalget.

For det er så vigtigt, at man som forældre kan vælge den institution og skole som passer godt til ens barn og som udgangspunkt er det ofte i lokalområdet. Vi skal derfor som kommune sørge for at have stærke daginstitutioner og skoler i hele vores kommune.

Og som forældre skal vi føle os trygge ved både at sende vores børn i dagpleje, vuggestue, børnehave og i skole. Og det er fx. trygt at vide, at ens børn selv kan komme sikkert frem og tilbage til skolen, enten gående eller på cykel via sikre cykelstier, fodgængerfelter osv. Derfor skal adgangsvejen til skolen også være både tryg og sikker.

Det vil vi fortsat gerne prioritere i Venstre.

Mette Jorsø

Gruppeformand for Venstre

2. viceborgmester